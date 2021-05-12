PlatON (LAT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.003111. Viimeisen 24 tunnin aikana LAT on vaihdellut alimmillaan $ 0.003072 ja korkeimmillaan $ 0.003232 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.89407158, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000119769693151375.
Lyhyen aikavälin tuloksissa LAT on muuttunut -0.52% viimeisen tunnin aikana, +0.41% 24 tunnin aikana ja -1.37% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
PlatON (LAT) -rahakkeen markkinatiedot
No.857
$ 20.74M
$ 20.74M$ 20.74M
$ 58.91K
$ 58.91K$ 58.91K
$ 31.89M
$ 31.89M$ 31.89M
6.67B
6.67B 6.67B
10,250,000,000
10,250,000,000 10,250,000,000
2021-05-12 00:00:00
LAT
PlatON-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 20.74M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 58.91K. LAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.67B ja sen kokonaistarjonta on 10250000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 31.89M.
PlatON (LAT) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän PlatON-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.0000127
+0.41%
30 päivää
$ -0.000463
-12.96%
60 päivää
$ -0.000738
-19.18%
90 päivää
$ -0.001122
-26.51%
PlatON-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään LAT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000127 (+0.41%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
PlatON 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000463 (-12.96%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
PlatON-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LAT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000738 (-19.18%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
PlatON-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.001122 (-26.51%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle PlatON (LAT)?
PlatON, initiated and driven by the LatticeX Foundation, is a next-generation Internet infrastructure protocol based on the fundamental properties of blockchain and supported by the privacy-preserving computation network, with “computing interoperability” as its core feature. By building a computing system assembled by Verifiable Computing, Secure Multi-Party Computing, Zero-Knowledge Proof, Homomorphic Encryption and other cryptographic algorithms and blockchain technology, PlatON provides a public infrastructure in open source architecture for global artificial intelligence, distributed application developers, data providers and various organizations, communities and individuals with computing needs.
PlatON-rahakkeen hintaennuste (USD)
PlatON (LAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LAT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
