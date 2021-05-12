LAT

PlatON, initiated and driven by the LatticeX Foundation, is a next-generation Internet infrastructure protocol based on the fundamental properties of blockchain and supported by the privacy-preserving computation network, with “computing interoperability” as its core feature. By building a computing system assembled by Verifiable Computing, Secure Multi-Party Computing, Zero-Knowledge Proof, Homomorphic Encryption and other cryptographic algorithms and blockchain technology, PlatON provides a public infrastructure in open source architecture for global artificial intelligence, distributed application developers, data providers and various organizations, communities and individuals with computing needs.

NimiLAT

SijoitusNo.852

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.06%

Kierrossa oleva tarjonta6,687,452,637.119685

Enimmäistarjonta0

Kokonaistarjonta10,250,000,000

Kierrossa oleva määrä%

Julkaisupäivämäärä2021-05-12 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.89407158,2021-05-12

Alin hinta0.000119769693151375,2024-09-29

Julkinen lohkoketjuLAT

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

