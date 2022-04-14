Milady Meme Coin (LADYS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Milady Meme Coin (LADYS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Milady Meme Coin (LADYS) -rahakkeen tiedot LADYS is a self-organised meme coin of Milady NFT collection. Virallinen verkkosivusto: https://milady.gg Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x12970E6868f88f6557B76120662c1B3E50A646bf Osta LADYS-rahaketta nyt!

Milady Meme Coin (LADYS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Milady Meme Coin (LADYS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 23.71M $ 23.71M $ 23.71M Kokonaistarjonta: $ 888.00T $ 888.00T $ 888.00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 734.37T $ 734.37T $ 734.37T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 28.67M $ 28.67M $ 28.67M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00000043477 $ 0.00000043477 $ 0.00000043477 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000000291162732 $ 0.000000000291162732 $ 0.000000000291162732 Nykyinen hinta: $ 0.00000003229 $ 0.00000003229 $ 0.00000003229 Lue lisää Milady Meme Coin (LADYS) -rahakkeen hinnasta

Milady Meme Coin (LADYS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Milady Meme Coin (LADYS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LADYS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LADYS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LADYS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LADYS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LADYS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Milady Meme Coin (LADYS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LADYS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LADYS-rahakkeita MEXCistä nyt!

Milady Meme Coin (LADYS) -rahakkeen hintahistoria LADYS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LADYS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LADYS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LADYS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LADYS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LADYS-rahakkeen hintaennuste nyt!

