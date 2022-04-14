Lagrange (LA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Lagrange (LA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Lagrange (LA) -rahakkeen tiedot Lagrange builds two core products: a decentralized ZK Prover Network and a ZK Coprocessor. Lagrange’s ZK Prover Network is the foundational layer that offers universal proof generation for a variety of use cases, such as rollups, ZK coprocessing and cross-chain messaging. The ZK Coprocessor enables developers to prove custom SQL queries over onchain data, directly from smart contracts. Virallinen verkkosivusto: https://www.lagrangefoundation.org/ Valkoinen paperi: https://cdn.prod.website-files.com/6824242a3a5fa3c59766e203/6876d260b1c1f39c74ec58dd_Whitepaper%20-%20Lagrange%20Prover%20Network.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0fc2a55d5BD13033f1ee0cdd11f60F7eFe66f467 Osta LA-rahaketta nyt!

Lagrange (LA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Lagrange (LA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 67.62M $ 67.62M $ 67.62M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 193.00M $ 193.00M $ 193.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 350.34M $ 350.34M $ 350.34M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.84395 $ 1.84395 $ 1.84395 Kaikkien aikojen alin: $ 0.20794173832654628 $ 0.20794173832654628 $ 0.20794173832654628 Nykyinen hinta: $ 0.35034 $ 0.35034 $ 0.35034 Lue lisää Lagrange (LA) -rahakkeen hinnasta

Lagrange (LA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Lagrange (LA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Lagrange (LA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Lagrange (LA) -rahakkeen hintahistoria LA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LA-rahakkeen hintaennuste nyt!

