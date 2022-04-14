Lagrange (LA) -rahakkeen tokenomiikka

Lagrange (LA) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Lagrange (LA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Lagrange (LA) -rahakkeen tiedot

Lagrange builds two core products: a decentralized ZK Prover Network and a ZK Coprocessor. Lagrange’s ZK Prover Network is the foundational layer that offers universal proof generation for a variety of use cases, such as rollups, ZK coprocessing and cross-chain messaging. The ZK Coprocessor enables developers to prove custom SQL queries over onchain data, directly from smart contracts.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.lagrangefoundation.org/
Valkoinen paperi:
https://cdn.prod.website-files.com/6824242a3a5fa3c59766e203/6876d260b1c1f39c74ec58dd_Whitepaper%20-%20Lagrange%20Prover%20Network.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x0fc2a55d5BD13033f1ee0cdd11f60F7eFe66f467

Lagrange (LA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Lagrange (LA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 67.62M
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 193.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 350.34M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 1.84395
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.20794173832654628
Nykyinen hinta:
$ 0.35034
Lagrange (LA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Lagrange (LA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä LA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LA-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät LA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LA-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Lagrange (LA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Lagrange (LA) -rahakkeen hintahistoria

LA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

LA-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne LA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.