Lagrange-logo

Lagrange – hinta (LA)

1LA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.35377
$0.35377$0.35377
-1.89%1D
USD
Reaaliaikainen Lagrange (LA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:13:22 (UTC+8)

Lagrange (LA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.34433
$ 0.34433$ 0.34433
24 h:n matalin
$ 0.37051
$ 0.37051$ 0.37051
24 h:n korkein

$ 0.34433
$ 0.34433$ 0.34433

$ 0.37051
$ 0.37051$ 0.37051

$ 4.502285725294072
$ 4.502285725294072$ 4.502285725294072

$ 0.20794173832654628
$ 0.20794173832654628$ 0.20794173832654628

-1.39%

-1.89%

+3.30%

+3.30%

Lagrange (LA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.35373. Viimeisen 24 tunnin aikana LA on vaihdellut alimmillaan $ 0.34433 ja korkeimmillaan $ 0.37051 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.502285725294072, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.20794173832654628.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LA on muuttunut -1.39% viimeisen tunnin aikana, -1.89% 24 tunnin aikana ja +3.30% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Lagrange (LA) -rahakkeen markkinatiedot

No.473

$ 68.27M
$ 68.27M$ 68.27M

$ 549.91K
$ 549.91K$ 549.91K

$ 353.73M
$ 353.73M$ 353.73M

193.00M
193.00M 193.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.30%

ETH

Lagrange-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 68.27M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 549.91K. LA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 193.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 353.73M.

Lagrange (LA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Lagrange-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0068151-1.89%
30 päivää$ -0.01997-5.35%
60 päivää$ -0.16544-31.87%
90 päivää$ +0.33373+1,668.65%
Lagrange-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään LA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0068151 (-1.89%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Lagrange 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.01997 (-5.35%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Lagrange-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.16544 (-31.87%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Lagrange-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.33373 (+1,668.65%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Lagrange (LA)?

Tarkista Lagrange-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Lagrange (LA)

Lagrange builds two core products: a decentralized ZK Prover Network and a ZK Coprocessor. Lagrange’s ZK Prover Network is the foundational layer that offers universal proof generation for a variety of use cases, such as rollups, ZK coprocessing and cross-chain messaging. The ZK Coprocessor enables developers to prove custom SQL queries over onchain data, directly from smart contracts.

Lagrange on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Lagrange-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista LA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Lagrange-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Lagrange-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Lagrange-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Lagrange (LA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Lagrange (LA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Lagrange-rahakkeelle.

Tarkista Lagrange-rahakkeen hintaennuste nyt!

Lagrange (LA) -rahakkeen tokenomiikka

Lagrange (LA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Lagrange (LA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Lagrange:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Lagrange MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

LA paikallisiin valuuttoihin

1 Lagrange(LA) - VND
9,308.40495
1 Lagrange(LA) - AUD
A$0.5482815
1 Lagrange(LA) - GBP
0.2617602
1 Lagrange(LA) - EUR
0.3042078
1 Lagrange(LA) - USD
$0.35373
1 Lagrange(LA) - MYR
RM1.4927406
1 Lagrange(LA) - TRY
14.4781689
1 Lagrange(LA) - JPY
¥52.35204
1 Lagrange(LA) - ARS
ARS$464.8224438
1 Lagrange(LA) - RUB
28.5035634
1 Lagrange(LA) - INR
30.8735544
1 Lagrange(LA) - IDR
Rp5,798.8515312
1 Lagrange(LA) - KRW
495.4200888
1 Lagrange(LA) - PHP
20.2262814
1 Lagrange(LA) - EGP
￡E.17.1488304
1 Lagrange(LA) - BRL
R$1.9349031
1 Lagrange(LA) - CAD
C$0.4916847
1 Lagrange(LA) - BDT
43.0206426
1 Lagrange(LA) - NGN
543.3611157
1 Lagrange(LA) - COP
$1,426.3277925
1 Lagrange(LA) - ZAR
R.6.2680956
1 Lagrange(LA) - UAH
14.5666014
1 Lagrange(LA) - VES
Bs48.46101
1 Lagrange(LA) - CLP
$343.1181
1 Lagrange(LA) - PKR
Rs99.7235616
1 Lagrange(LA) - KZT
190.0732782
1 Lagrange(LA) - THB
฿11.5528218
1 Lagrange(LA) - TWD
NT$10.7923023
1 Lagrange(LA) - AED
د.إ1.2981891
1 Lagrange(LA) - CHF
Fr0.282984
1 Lagrange(LA) - HKD
HK$2.7626313
1 Lagrange(LA) - AMD
֏135.372471
1 Lagrange(LA) - MAD
.د.م3.1871073
1 Lagrange(LA) - MXN
$6.6359748
1 Lagrange(LA) - SAR
ريال1.3264875
1 Lagrange(LA) - PLN
1.2946518
1 Lagrange(LA) - RON
лв1.5387255
1 Lagrange(LA) - SEK
kr3.4028826
1 Lagrange(LA) - BGN
лв0.5942664
1 Lagrange(LA) - HUF
Ft120.8094069
1 Lagrange(LA) - CZK
7.4920014
1 Lagrange(LA) - KWD
د.ك0.10788765
1 Lagrange(LA) - ILS
1.2062193
1 Lagrange(LA) - AOA
Kz324.2253807
1 Lagrange(LA) - BHD
.د.ب0.13300248
1 Lagrange(LA) - BMD
$0.35373
1 Lagrange(LA) - DKK
kr2.2744839
1 Lagrange(LA) - HNL
L9.2995617
1 Lagrange(LA) - MUR
16.1760729
1 Lagrange(LA) - NAD
$6.2504091
1 Lagrange(LA) - NOK
kr3.5974341
1 Lagrange(LA) - NZD
$0.6048783
1 Lagrange(LA) - PAB
B/.0.35373
1 Lagrange(LA) - PGK
K1.4644422
1 Lagrange(LA) - QAR
ر.ق1.2875772
1 Lagrange(LA) - RSD
дин.35.7161181

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Lagrange toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Lagrange”

Paljonko Lagrange (LA) on arvoltaan tänään?
LA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.35373 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LA-USD-parin nykyinen hinta?
LA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.35373. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Lagrange-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LA markkina-arvo on $ 68.27M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 193.00M USD.
Mikä oli LA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LA saavutti ATH-hinnaksi 4.502285725294072 USD.
Mikä oli LA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.20794173832654628 USD.
Mikä on LA-rahakkeen treidausvolyymi?
LA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 549.91K USD.
Nouseeko LA tänä vuonna korkeammalle?
LA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:13:22 (UTC+8)

Lagrange (LA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

