Layer3 (L3) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Layer3 (L3) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Layer3 (L3) -rahakkeen tiedot Layer3 is the attention layer, decentralizing the engine behind internet giants via incentive and identity protocols. It acts as a universal connector between blockchain ecosystems, revolutionizing how they build community and distribute value with omnichain infrastructure. Users can discover and earn via perpetual incentives, quests, pre-token networks via launchpad, and a unified cross-chain identity. Virallinen verkkosivusto: https://layer3.xyz Valkoinen paperi: https://docs.layer3foundation.org/tokenomics Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x88909d489678dd17aa6d9609f89b0419bf78fd9a Osta L3-rahaketta nyt!

Layer3 (L3) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Layer3 (L3) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 31.25M $ 31.25M $ 31.25M Kokonaistarjonta: $ 3.33B $ 3.33B $ 3.33B Kierrossa oleva tarjonta: $ 740.40M $ 740.40M $ 740.40M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 140.70M $ 140.70M $ 140.70M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.1565 $ 0.1565 $ 0.1565 Kaikkien aikojen alin: $ 0.03537757570921343 $ 0.03537757570921343 $ 0.03537757570921343 Nykyinen hinta: $ 0.04221 $ 0.04221 $ 0.04221 Lue lisää Layer3 (L3) -rahakkeen hinnasta

Layer3 (L3) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Layer3 (L3) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä L3-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta L3-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät L3-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu L3-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka L3-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Layer3 (L3) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita L3-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan L3-rahakkeita MEXCistä nyt!

Layer3 (L3) -rahakkeen hintahistoria L3 -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu L3-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

L3-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne L3-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? L3-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso L3-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!