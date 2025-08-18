Kaizen Finance (KZEN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00051. Viimeisen 24 tunnin aikana KZEN on vaihdellut alimmillaan $ 0.000507 ja korkeimmillaan $ 0.00051 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KZEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.2235280266015622, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000502542103236285.
Lyhyen aikavälin tuloksissa KZEN on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.39% 24 tunnin aikana ja +0.59% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Kaizen Finance (KZEN) -rahakkeen markkinatiedot
Kaizen Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 218.67K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 22.78K. KZEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 428.76M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 510.00K.
Kaizen Finance is a token lifecycle management platform for token creation and management, boosting project fair launch and letting Kaizen.Finance community to invest in top-notch projects. It gives any project a no-code solution to manage tokens from point zero and right to the moon!
Kaizen Finance (KZEN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KZEN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Kaizen Finance (KZEN) -ostamisen perusteet
