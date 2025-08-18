Lisätietoja KZEN-rahakkeesta

KZEN-rahakkeen hintatiedot

KZEN-rahakkeen valkoinen paperi

KZEN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

KZEN-rahakkeen tokenomiikka

KZEN-rahakkeen hintaennuste

KZEN-rahakkeen historia

KZEN-osto-opas

KZEN/fiat-valuuttamuunnin

KZEN-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Kaizen Finance-logo

Kaizen Finance – hinta (KZEN)

1KZEN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00051
$0.00051$0.00051
+0.39%1D
USD
Reaaliaikainen Kaizen Finance (KZEN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:13:14 (UTC+8)

Kaizen Finance (KZEN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000507
$ 0.000507$ 0.000507
24 h:n matalin
$ 0.00051
$ 0.00051$ 0.00051
24 h:n korkein

$ 0.000507
$ 0.000507$ 0.000507

$ 0.00051
$ 0.00051$ 0.00051

$ 0.2235280266015622
$ 0.2235280266015622$ 0.2235280266015622

$ 0.000502542103236285
$ 0.000502542103236285$ 0.000502542103236285

0.00%

+0.39%

+0.59%

+0.59%

Kaizen Finance (KZEN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00051. Viimeisen 24 tunnin aikana KZEN on vaihdellut alimmillaan $ 0.000507 ja korkeimmillaan $ 0.00051 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KZEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.2235280266015622, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000502542103236285.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KZEN on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.39% 24 tunnin aikana ja +0.59% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Kaizen Finance (KZEN) -rahakkeen markkinatiedot

No.2667

$ 218.67K
$ 218.67K$ 218.67K

$ 22.78K
$ 22.78K$ 22.78K

$ 510.00K
$ 510.00K$ 510.00K

428.76M
428.76M 428.76M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Kaizen Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 218.67K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 22.78K. KZEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 428.76M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 510.00K.

Kaizen Finance (KZEN) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Kaizen Finance-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00000198+0.39%
30 päivää$ -0.000015-2.86%
60 päivää$ -0.000025-4.68%
90 päivää$ -0.00003-5.56%
Kaizen Finance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään KZEN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000198 (+0.39%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Kaizen Finance 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000015 (-2.86%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Kaizen Finance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, KZEN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000025 (-4.68%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Kaizen Finance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00003 (-5.56%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Kaizen Finance (KZEN)?

Tarkista Kaizen Finance-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Kaizen Finance (KZEN)

Kaizen Finance is a token lifecycle management platform for token creation and management, boosting project fair launch and letting Kaizen.Finance community to invest in top-notch projects. It gives any project a no-code solution to manage tokens from point zero and right to the moon!

Kaizen Finance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Kaizen Finance-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista KZEN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Kaizen Finance-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Kaizen Finance-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Kaizen Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kaizen Finance (KZEN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kaizen Finance (KZEN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kaizen Finance-rahakkeelle.

Tarkista Kaizen Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

Kaizen Finance (KZEN) -rahakkeen tokenomiikka

Kaizen Finance (KZEN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KZEN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Kaizen Finance (KZEN) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Kaizen Finance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Kaizen Finance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

KZEN paikallisiin valuuttoihin

1 Kaizen Finance(KZEN) - VND
13.42065
1 Kaizen Finance(KZEN) - AUD
A$0.0007905
1 Kaizen Finance(KZEN) - GBP
0.0003774
1 Kaizen Finance(KZEN) - EUR
0.0004386
1 Kaizen Finance(KZEN) - USD
$0.00051
1 Kaizen Finance(KZEN) - MYR
RM0.0021522
1 Kaizen Finance(KZEN) - TRY
0.0208743
1 Kaizen Finance(KZEN) - JPY
¥0.07548
1 Kaizen Finance(KZEN) - ARS
ARS$0.6701706
1 Kaizen Finance(KZEN) - RUB
0.0410958
1 Kaizen Finance(KZEN) - INR
0.0445128
1 Kaizen Finance(KZEN) - IDR
Rp8.3606544
1 Kaizen Finance(KZEN) - KRW
0.7142856
1 Kaizen Finance(KZEN) - PHP
0.0291618
1 Kaizen Finance(KZEN) - EGP
￡E.0.0247248
1 Kaizen Finance(KZEN) - BRL
R$0.0027897
1 Kaizen Finance(KZEN) - CAD
C$0.0007089
1 Kaizen Finance(KZEN) - BDT
0.0620262
1 Kaizen Finance(KZEN) - NGN
0.7834059
1 Kaizen Finance(KZEN) - COP
$2.0564475
1 Kaizen Finance(KZEN) - ZAR
R.0.0090372
1 Kaizen Finance(KZEN) - UAH
0.0210018
1 Kaizen Finance(KZEN) - VES
Bs0.06987
1 Kaizen Finance(KZEN) - CLP
$0.4947
1 Kaizen Finance(KZEN) - PKR
Rs0.1437792
1 Kaizen Finance(KZEN) - KZT
0.2740434
1 Kaizen Finance(KZEN) - THB
฿0.0166566
1 Kaizen Finance(KZEN) - TWD
NT$0.0155601
1 Kaizen Finance(KZEN) - AED
د.إ0.0018717
1 Kaizen Finance(KZEN) - CHF
Fr0.000408
1 Kaizen Finance(KZEN) - HKD
HK$0.0039831
1 Kaizen Finance(KZEN) - AMD
֏0.195177
1 Kaizen Finance(KZEN) - MAD
.د.م0.0045951
1 Kaizen Finance(KZEN) - MXN
$0.0095676
1 Kaizen Finance(KZEN) - SAR
ريال0.0019125
1 Kaizen Finance(KZEN) - PLN
0.0018666
1 Kaizen Finance(KZEN) - RON
лв0.0022185
1 Kaizen Finance(KZEN) - SEK
kr0.0049062
1 Kaizen Finance(KZEN) - BGN
лв0.0008568
1 Kaizen Finance(KZEN) - HUF
Ft0.1741803
1 Kaizen Finance(KZEN) - CZK
0.0108018
1 Kaizen Finance(KZEN) - KWD
د.ك0.00015555
1 Kaizen Finance(KZEN) - ILS
0.0017391
1 Kaizen Finance(KZEN) - AOA
Kz0.4674609
1 Kaizen Finance(KZEN) - BHD
.د.ب0.00019176
1 Kaizen Finance(KZEN) - BMD
$0.00051
1 Kaizen Finance(KZEN) - DKK
kr0.0032793
1 Kaizen Finance(KZEN) - HNL
L0.0134079
1 Kaizen Finance(KZEN) - MUR
0.0233223
1 Kaizen Finance(KZEN) - NAD
$0.0090117
1 Kaizen Finance(KZEN) - NOK
kr0.0051867
1 Kaizen Finance(KZEN) - NZD
$0.0008721
1 Kaizen Finance(KZEN) - PAB
B/.0.00051
1 Kaizen Finance(KZEN) - PGK
K0.0021114
1 Kaizen Finance(KZEN) - QAR
ر.ق0.0018564
1 Kaizen Finance(KZEN) - RSD
дин.0.0514947

Kaizen Finance-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Kaizen Finance toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Kaizen Finance-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kaizen Finance”

Paljonko Kaizen Finance (KZEN) on arvoltaan tänään?
KZEN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00051 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KZEN-USD-parin nykyinen hinta?
KZEN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00051. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kaizen Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KZEN markkina-arvo on $ 218.67K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KZEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KZEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 428.76M USD.
Mikä oli KZEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KZEN saavutti ATH-hinnaksi 0.2235280266015622 USD.
Mikä oli KZEN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KZEN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000502542103236285 USD.
Mikä on KZEN-rahakkeen treidausvolyymi?
KZEN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 22.78K USD.
Nouseeko KZEN tänä vuonna korkeammalle?
KZEN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KZEN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:13:14 (UTC+8)

Kaizen Finance (KZEN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

KZEN-USD-laskin

Summa

KZEN
KZEN
USD
USD

1 KZEN = 0.00051 USD

Treidaa KZEN-rahaketta

KZENUSDT
$0.00051
$0.00051$0.00051
+0.39%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu