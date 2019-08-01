Kusama (KSM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Kusama (KSM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Kusama (KSM) -rahakkeen tiedot Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot’s governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment. Virallinen verkkosivusto: https://kusama.network/ Valkoinen paperi: https://guide.kusama.network/docs/kusama-getting-started/ Block Explorer: https://kusama.subscan.io/ Osta KSM-rahaketta nyt!

Kusama (KSM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Kusama (KSM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 272.85M $ 272.85M $ 272.85M Kokonaistarjonta: $ 16.95M $ 16.95M $ 16.95M Kierrossa oleva tarjonta: $ 16.95M $ 16.95M $ 16.95M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 272.85M $ 272.85M $ 272.85M Kaikkien aikojen korkein: $ 624.2654 $ 624.2654 $ 624.2654 Kaikkien aikojen alin: $ 0.915787390828 $ 0.915787390828 $ 0.915787390828 Nykyinen hinta: $ 16.1 $ 16.1 $ 16.1 Lue lisää Kusama (KSM) -rahakkeen hinnasta

Kusama (KSM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Kusama (KSM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä KSM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KSM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät KSM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KSM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kusama (KSM) -rahakkeen hintahistoria KSM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu KSM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

KSM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne KSM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KSM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso KSM-rahakkeen hintaennuste nyt!

