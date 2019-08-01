Lisätietoja KSM-rahakkeesta

Kusama-logo

Kusama – hinta (KSM)

1KSM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$14.36
$14.36$14.36
+1.19%1D
USD
Reaaliaikainen Kusama (KSM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:12:58 (UTC+8)

Kusama (KSM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 14.11
$ 14.11$ 14.11
24 h:n matalin
$ 14.82
$ 14.82$ 14.82
24 h:n korkein

$ 14.11
$ 14.11$ 14.11

$ 14.82
$ 14.82$ 14.82

$ 623.75283412
$ 623.75283412$ 623.75283412

$ 0.915787390828
$ 0.915787390828$ 0.915787390828

-0.56%

+1.19%

-4.47%

-4.47%

Kusama (KSM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 14.35. Viimeisen 24 tunnin aikana KSM on vaihdellut alimmillaan $ 14.11 ja korkeimmillaan $ 14.82 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KSM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 623.75283412, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.915787390828.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KSM on muuttunut -0.56% viimeisen tunnin aikana, +1.19% 24 tunnin aikana ja -4.47% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Kusama (KSM) -rahakkeen markkinatiedot

No.182

$ 243.00M
$ 243.00M$ 243.00M

$ 929.45K
$ 929.45K$ 929.45K

$ 243.00M
$ 243.00M$ 243.00M

16.93M
16.93M 16.93M

--
----

16,933,673.77891805
16,933,673.77891805 16,933,673.77891805

0.01%

2019-08-01 00:00:00

KSM

Kusama-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 243.00M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 929.45K. KSM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 16.93M ja sen kokonaistarjonta on 16933673.77891805. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 243.00M.

Kusama (KSM) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Kusama-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.1689+1.19%
30 päivää$ -2.65-15.59%
60 päivää$ +1.74+13.79%
90 päivää$ -3.87-21.25%
Kusama-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään KSM-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.1689 (+1.19%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Kusama 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -2.65 (-15.59%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Kusama-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, KSM-rahakkeiden hinta muuttui $ +1.74 (+13.79%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Kusama-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -3.87 (-21.25%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Kusama (KSM)?

Tarkista Kusama-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Kusama (KSM)

Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot’s governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment.

Kusama on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Kusama-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista KSM-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Kusama-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Kusama-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Kusama-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kusama (KSM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kusama (KSM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kusama-rahakkeelle.

Tarkista Kusama-rahakkeen hintaennuste nyt!

Kusama (KSM) -rahakkeen tokenomiikka

Kusama (KSM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KSM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Kusama (KSM) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Kusama:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Kusama MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

KSM paikallisiin valuuttoihin

1 Kusama(KSM) - VND
377,620.25
1 Kusama(KSM) - AUD
A$22.2425
1 Kusama(KSM) - GBP
10.619
1 Kusama(KSM) - EUR
12.341
1 Kusama(KSM) - USD
$14.35
1 Kusama(KSM) - MYR
RM60.557
1 Kusama(KSM) - TRY
587.3455
1 Kusama(KSM) - JPY
¥2,123.8
1 Kusama(KSM) - ARS
ARS$18,856.761
1 Kusama(KSM) - RUB
1,156.323
1 Kusama(KSM) - INR
1,252.468
1 Kusama(KSM) - IDR
Rp235,245.864
1 Kusama(KSM) - KRW
20,098.036
1 Kusama(KSM) - PHP
820.533
1 Kusama(KSM) - EGP
￡E.695.688
1 Kusama(KSM) - BRL
R$78.4945
1 Kusama(KSM) - CAD
C$19.9465
1 Kusama(KSM) - BDT
1,745.247
1 Kusama(KSM) - NGN
22,042.8915
1 Kusama(KSM) - COP
$57,862.7875
1 Kusama(KSM) - ZAR
R.254.282
1 Kusama(KSM) - UAH
590.933
1 Kusama(KSM) - VES
Bs1,965.95
1 Kusama(KSM) - CLP
$13,919.5
1 Kusama(KSM) - PKR
Rs4,045.552
1 Kusama(KSM) - KZT
7,710.829
1 Kusama(KSM) - THB
฿468.671
1 Kusama(KSM) - TWD
NT$437.8185
1 Kusama(KSM) - AED
د.إ52.6645
1 Kusama(KSM) - CHF
Fr11.48
1 Kusama(KSM) - HKD
HK$112.0735
1 Kusama(KSM) - AMD
֏5,491.745
1 Kusama(KSM) - MAD
.د.م129.2935
1 Kusama(KSM) - MXN
$269.206
1 Kusama(KSM) - SAR
ريال53.8125
1 Kusama(KSM) - PLN
52.521
1 Kusama(KSM) - RON
лв62.4225
1 Kusama(KSM) - SEK
kr138.047
1 Kusama(KSM) - BGN
лв24.108
1 Kusama(KSM) - HUF
Ft4,900.9555
1 Kusama(KSM) - CZK
303.933
1 Kusama(KSM) - KWD
د.ك4.37675
1 Kusama(KSM) - ILS
48.9335
1 Kusama(KSM) - AOA
Kz13,153.0665
1 Kusama(KSM) - BHD
.د.ب5.3956
1 Kusama(KSM) - BMD
$14.35
1 Kusama(KSM) - DKK
kr92.2705
1 Kusama(KSM) - HNL
L377.2615
1 Kusama(KSM) - MUR
656.2255
1 Kusama(KSM) - NAD
$253.5645
1 Kusama(KSM) - NOK
kr145.9395
1 Kusama(KSM) - NZD
$24.5385
1 Kusama(KSM) - PAB
B/.14.35
1 Kusama(KSM) - PGK
K59.409
1 Kusama(KSM) - QAR
ر.ق52.234
1 Kusama(KSM) - RSD
дин.1,448.9195

Kusama-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Kusama toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Kusama-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kusama”

Paljonko Kusama (KSM) on arvoltaan tänään?
KSM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 14.35 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KSM-USD-parin nykyinen hinta?
KSM -USD-parin nykyinen hinta on $ 14.35. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kusama-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KSM markkina-arvo on $ 243.00M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KSM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KSM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 16.93M USD.
Mikä oli KSM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KSM saavutti ATH-hinnaksi 623.75283412 USD.
Mikä oli KSM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KSM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.915787390828 USD.
Mikä on KSM-rahakkeen treidausvolyymi?
KSM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 929.45K USD.
Nouseeko KSM tänä vuonna korkeammalle?
KSM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KSM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Kusama (KSM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

KSM-USD-laskin

Summa

KSM
KSM
USD
USD

1 KSM = 14.35 USD

Treidaa KSM-rahaketta

KSMUSDT
$14.36
$14.36$14.36
+1.26%

