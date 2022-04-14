K-POP Click (KPC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu K-POP Click (KPC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

K-POP Click (KPC) -rahakkeen tiedot As a space that presents communication between KPOP artists and users through KPOP-related blockchain platforms, K Pop Click intends to present a new worldview of KPOP in conjunction with Metabus in the future. Virallinen verkkosivusto: https://www.kpopclick.com/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x6b340661bb35553e1279d334f3454cc59a5d1492?a=0xb864ad390751fe7bcf80d5ea99f0b4d8dd495c53 Osta KPC-rahaketta nyt!

K-POP Click (KPC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu K-POP Click (KPC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 17.08M $ 17.08M $ 17.08M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.5 $ 0.5 $ 0.5 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.003416 $ 0.003416 $ 0.003416 Lue lisää K-POP Click (KPC) -rahakkeen hinnasta

K-POP Click (KPC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset K-POP Click (KPC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä KPC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KPC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät KPC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KPC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka KPC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään K-POP Click (KPC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita KPC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan KPC-rahakkeita MEXCistä nyt!

K-POP Click (KPC) -rahakkeen hintahistoria KPC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu KPC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

KPC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne KPC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KPC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso KPC-rahakkeen hintaennuste nyt!

