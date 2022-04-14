Calamari Network (KMA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Calamari Network (KMA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Calamari Network (KMA) -rahakkeen tiedot Calamari Network is the official canary network of Manta Network, the privacy protocol built for the DeFi stack. Deployed on Kusama, Calamari will service private transacting and private swapping for all parachain assets on Kusama, including KSM. Virallinen verkkosivusto: https://www.calamari.network/ Block Explorer: https://pacific-explorer.manta.network/address/0x6745CF7A0aAca457F451a4b8c60c8504320F69d0 Osta KMA-rahaketta nyt!

Calamari Network (KMA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Calamari Network (KMA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.31B $ 1.31B $ 1.31B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 467.89K $ 467.89K $ 467.89K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.09699 $ 0.09699 $ 0.09699 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000055085950683925 $ 0.000055085950683925 $ 0.000055085950683925 Nykyinen hinta: $ 0.00035853 $ 0.00035853 $ 0.00035853 Lue lisää Calamari Network (KMA) -rahakkeen hinnasta

Calamari Network (KMA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Calamari Network (KMA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä KMA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KMA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät KMA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KMA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

