Calamari Network (KMA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00034958. Viimeisen 24 tunnin aikana KMA on vaihdellut alimmillaan $ 0.00034252 ja korkeimmillaan $ 0.00036471 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KMA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.07041330464885065, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000055085950683925.
Lyhyen aikavälin tuloksissa KMA on muuttunut +0.10% viimeisen tunnin aikana, -0.40% 24 tunnin aikana ja +0.49% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Calamari Network (KMA) -rahakkeen markkinatiedot
Calamari Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 70.59K. KMA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1305017293.19. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 456.21K.
Calamari Network is the official canary network of Manta Network, the privacy protocol built for the DeFi stack. Deployed on Kusama, Calamari will service private transacting and private swapping for all parachain assets on Kusama, including KSM.
Calamari Network-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Calamari Network (KMA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Calamari Network (KMA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Calamari Network-rahakkeelle.
Calamari Network (KMA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KMA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Calamari Network (KMA) -ostamisen perusteet
