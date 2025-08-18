Lisätietoja KMA-rahakkeesta

KMA-rahakkeen hintatiedot

KMA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

KMA-rahakkeen tokenomiikka

KMA-rahakkeen hintaennuste

KMA-rahakkeen historia

KMA-osto-opas

KMA/fiat-valuuttamuunnin

KMA-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Calamari Network-logo

Calamari Network – hinta (KMA)

1KMA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00034958
$0.00034958$0.00034958
-0.40%1D
USD
Reaaliaikainen Calamari Network (KMA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:24:58 (UTC+8)

Calamari Network (KMA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00034252
$ 0.00034252$ 0.00034252
24 h:n matalin
$ 0.00036471
$ 0.00036471$ 0.00036471
24 h:n korkein

$ 0.00034252
$ 0.00034252$ 0.00034252

$ 0.00036471
$ 0.00036471$ 0.00036471

$ 0.07041330464885065
$ 0.07041330464885065$ 0.07041330464885065

$ 0.000055085950683925
$ 0.000055085950683925$ 0.000055085950683925

+0.10%

-0.40%

+0.49%

+0.49%

Calamari Network (KMA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00034958. Viimeisen 24 tunnin aikana KMA on vaihdellut alimmillaan $ 0.00034252 ja korkeimmillaan $ 0.00036471 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KMA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.07041330464885065, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000055085950683925.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KMA on muuttunut +0.10% viimeisen tunnin aikana, -0.40% 24 tunnin aikana ja +0.49% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Calamari Network (KMA) -rahakkeen markkinatiedot

No.7112

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 70.59K
$ 70.59K$ 70.59K

$ 456.21K
$ 456.21K$ 456.21K

0.00
0.00 0.00

1,305,017,293.19
1,305,017,293.19 1,305,017,293.19

1,305,017,293.19
1,305,017,293.19 1,305,017,293.19

0.00%

NONE

Calamari Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 70.59K. KMA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1305017293.19. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 456.21K.

Calamari Network (KMA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Calamari Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000014039-0.40%
30 päivää$ -0.00014679-29.58%
60 päivää$ +0.00007781+28.63%
90 päivää$ +0.00022527+181.21%
Calamari Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään KMA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000014039 (-0.40%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Calamari Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00014679 (-29.58%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Calamari Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, KMA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00007781 (+28.63%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Calamari Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00022527 (+181.21%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Calamari Network (KMA)?

Tarkista Calamari Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Calamari Network (KMA)

Calamari Network is the official canary network of Manta Network, the privacy protocol built for the DeFi stack. Deployed on Kusama, Calamari will service private transacting and private swapping for all parachain assets on Kusama, including KSM.

Calamari Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Calamari Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista KMA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Calamari Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Calamari Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Calamari Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Calamari Network (KMA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Calamari Network (KMA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Calamari Network-rahakkeelle.

Tarkista Calamari Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Calamari Network (KMA) -rahakkeen tokenomiikka

Calamari Network (KMA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KMA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Calamari Network (KMA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Calamari Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Calamari Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

KMA paikallisiin valuuttoihin

1 Calamari Network(KMA) - VND
9.1991977
1 Calamari Network(KMA) - AUD
A$0.000541849
1 Calamari Network(KMA) - GBP
0.0002586892
1 Calamari Network(KMA) - EUR
0.0003006388
1 Calamari Network(KMA) - USD
$0.00034958
1 Calamari Network(KMA) - MYR
RM0.0014752276
1 Calamari Network(KMA) - TRY
0.0143362758
1 Calamari Network(KMA) - JPY
¥0.05173784
1 Calamari Network(KMA) - ARS
ARS$0.4593690948
1 Calamari Network(KMA) - RUB
0.0281621648
1 Calamari Network(KMA) - INR
0.0305148382
1 Calamari Network(KMA) - IDR
Rp5.7308187552
1 Calamari Network(KMA) - KRW
0.488922588
1 Calamari Network(KMA) - PHP
0.0199924802
1 Calamari Network(KMA) - EGP
￡E.0.0169476384
1 Calamari Network(KMA) - BRL
R$0.0019122026
1 Calamari Network(KMA) - CAD
C$0.0004859162
1 Calamari Network(KMA) - BDT
0.0425159196
1 Calamari Network(KMA) - NGN
0.5378148468
1 Calamari Network(KMA) - COP
$1.409593955
1 Calamari Network(KMA) - ZAR
R.0.0061840702
1 Calamari Network(KMA) - UAH
0.0143957044
1 Calamari Network(KMA) - VES
Bs0.04789246
1 Calamari Network(KMA) - CLP
$0.3390926
1 Calamari Network(KMA) - PKR
Rs0.0989171568
1 Calamari Network(KMA) - KZT
0.1878433172
1 Calamari Network(KMA) - THB
฿0.0114032996
1 Calamari Network(KMA) - TWD
NT$0.0106726774
1 Calamari Network(KMA) - AED
د.إ0.0012829586
1 Calamari Network(KMA) - CHF
Fr0.000279664
1 Calamari Network(KMA) - HKD
HK$0.0027302198
1 Calamari Network(KMA) - AMD
֏0.1340394594
1 Calamari Network(KMA) - MAD
.د.م0.0031497158
1 Calamari Network(KMA) - MXN
$0.006554625
1 Calamari Network(KMA) - SAR
ريال0.001310925
1 Calamari Network(KMA) - PLN
0.0012794628
1 Calamari Network(KMA) - RON
лв0.001520673
1 Calamari Network(KMA) - SEK
kr0.0033629596
1 Calamari Network(KMA) - BGN
лв0.0005872944
1 Calamari Network(KMA) - HUF
Ft0.1193501078
1 Calamari Network(KMA) - CZK
0.0073971128
1 Calamari Network(KMA) - KWD
د.ك0.0001066219
1 Calamari Network(KMA) - ILS
0.001188572
1 Calamari Network(KMA) - AOA
Kz0.3198342378
1 Calamari Network(KMA) - BHD
.د.ب0.00013179166
1 Calamari Network(KMA) - BMD
$0.00034958
1 Calamari Network(KMA) - DKK
kr0.0022477994
1 Calamari Network(KMA) - HNL
L0.0091799708
1 Calamari Network(KMA) - MUR
0.0159862934
1 Calamari Network(KMA) - NAD
$0.006187566
1 Calamari Network(KMA) - NOK
kr0.0035587244
1 Calamari Network(KMA) - NZD
$0.0005977818
1 Calamari Network(KMA) - PAB
B/.0.00034958
1 Calamari Network(KMA) - PGK
K0.0014647402
1 Calamari Network(KMA) - QAR
ر.ق0.0012724712
1 Calamari Network(KMA) - RSD
дин.0.0352831094

Calamari Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Calamari Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Calamari Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Calamari Network”

Paljonko Calamari Network (KMA) on arvoltaan tänään?
KMA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00034958 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KMA-USD-parin nykyinen hinta?
KMA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00034958. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Calamari Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KMA markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KMA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KMA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli KMA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KMA saavutti ATH-hinnaksi 0.07041330464885065 USD.
Mikä oli KMA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KMA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000055085950683925 USD.
Mikä on KMA-rahakkeen treidausvolyymi?
KMA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 70.59K USD.
Nouseeko KMA tänä vuonna korkeammalle?
KMA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KMA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:24:58 (UTC+8)

Calamari Network (KMA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

KMA-USD-laskin

Summa

KMA
KMA
USD
USD

1 KMA = 0.00034958 USD

Treidaa KMA-rahaketta

KMAUSDT
$0.00034958
$0.00034958$0.00034958
-0.38%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu