Karlsen (KLS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Karlsen (KLS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Karlsen (KLS) -rahakkeen tiedot The Karlsen project is based on the kaspa blockchain and introduces a GPU-centric fork as a solution to the dominance of ASIC mining farms, aiming to empower small-scale miners and enhance decentralization. We focus on bridging the gap between blockchain technology, decentralized finance and the real world of payment systems and traditional finance Virallinen verkkosivusto: https://www.karlsencoin.com Valkoinen paperi: https://karlsencoin.com/docs/karlsen-whitepaper-v1.0.1.pdf Block Explorer: https://explorer.karlsencoin.com Osta KLS-rahaketta nyt!

Karlsen (KLS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Karlsen (KLS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 438.59K $ 438.59K $ 438.59K Kokonaistarjonta: $ 2.27B $ 2.27B $ 2.27B Kierrossa oleva tarjonta: $ 2.27B $ 2.27B $ 2.27B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 959.95K $ 959.95K $ 959.95K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.02846 $ 0.02846 $ 0.02846 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000141080496819857 $ 0.000141080496819857 $ 0.000141080496819857 Nykyinen hinta: $ 0.0001935 $ 0.0001935 $ 0.0001935 Lue lisää Karlsen (KLS) -rahakkeen hinnasta

Karlsen (KLS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Karlsen (KLS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä KLS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KLS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät KLS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KLS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka KLS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Karlsen (KLS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita KLS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan KLS-rahakkeita MEXCistä nyt!

Karlsen (KLS) -rahakkeen hintahistoria KLS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu KLS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

KLS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne KLS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KLS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso KLS-rahakkeen hintaennuste nyt!

