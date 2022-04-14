KiloEx (KILO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu KiloEx (KILO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

KiloEx (KILO) -rahakkeen tiedot Next generation of user-friendly perpetual DEX on BNB Chain/opBNB/Base/Manta. Fully integration with LSTfi. Virallinen verkkosivusto: https://www.kiloex.io Valkoinen paperi: https://docs.kiloex.io/kiloex Block Explorer: https://bscscan.com/address/0xfcd05460CB7f8f92Ec5e82c939c599f531A7019a Osta KILO-rahaketta nyt!

KiloEx (KILO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu KiloEx (KILO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 5.14M $ 5.14M $ 5.14M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 211.70M $ 211.70M $ 211.70M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 24.28M $ 24.28M $ 24.28M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Kaikkien aikojen alin: $ 0.03911088811156754 $ 0.03911088811156754 $ 0.03911088811156754 Nykyinen hinta: $ 0.02428 $ 0.02428 $ 0.02428 Lue lisää KiloEx (KILO) -rahakkeen hinnasta

KiloEx (KILO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset KiloEx (KILO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä KILO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KILO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät KILO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KILO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka KILO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään KiloEx (KILO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita KILO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan KILO-rahakkeita MEXCistä nyt!

KiloEx (KILO) -rahakkeen hintahistoria KILO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu KILO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

KILO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne KILO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KILO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso KILO-rahakkeen hintaennuste nyt!

