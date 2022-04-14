KernelDAO (KERNEL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu KernelDAO (KERNEL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

KernelDAO (KERNEL) -rahakkeen tiedot KernelDAO is a pioneering restaking protocol operating across the entire restaking stack, with three major product lines: Kernel (restaking on BNB Chain), Kelp Liquid Restaking (rsETH), and Gain (automated rewards farming). Virallinen verkkosivusto: https://kerneldao.com/ Valkoinen paperi: https://kerneldao.gitbook.io/litepaper Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x3f80b1c54ae920be41a77f8b902259d48cf24ccf Osta KERNEL-rahaketta nyt!

KernelDAO (KERNEL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu KernelDAO (KERNEL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 48.62M $ 48.62M $ 48.62M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 222.67M $ 222.67M $ 222.67M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 218.35M $ 218.35M $ 218.35M Kaikkien aikojen korkein: $ 1 $ 1 $ 1 Kaikkien aikojen alin: $ 0.09362779806855222 $ 0.09362779806855222 $ 0.09362779806855222 Nykyinen hinta: $ 0.21835 $ 0.21835 $ 0.21835 Lue lisää KernelDAO (KERNEL) -rahakkeen hinnasta

KernelDAO (KERNEL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset KernelDAO (KERNEL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä KERNEL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KERNEL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät KERNEL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KERNEL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

KernelDAO (KERNEL) -rahakkeen hintahistoria KERNEL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu KERNEL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

KERNEL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne KERNEL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KERNEL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso KERNEL-rahakkeen hintaennuste nyt!

