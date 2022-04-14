Kendu Inu (KENDU) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Kendu Inu (KENDU) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Kendu Inu (KENDU) -rahakkeen tiedot Kendu is the narrative, and you are the catalyst. Become the main character in the rise of the ultimate memecoin ecosystem. Will you join the pack? Virallinen verkkosivusto: https://kendu.io/ Block Explorer: https://solscan.io/token/2nnrviYJRLcf2bXAxpKTRXzccoDbwaP4vzuGUG75Jo45 Osta KENDU-rahaketta nyt!

Kendu Inu (KENDU) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Kendu Inu (KENDU) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 16.75M $ 16.75M $ 16.75M Kokonaistarjonta: $ 948.43B $ 948.43B $ 948.43B Kierrossa oleva tarjonta: $ 948.43B $ 948.43B $ 948.43B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 16.75M $ 16.75M $ 16.75M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00010297 $ 0.00010297 $ 0.00010297 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000006348332403023 $ 0.000006348332403023 $ 0.000006348332403023 Nykyinen hinta: $ 0.00001766 $ 0.00001766 $ 0.00001766 Lue lisää Kendu Inu (KENDU) -rahakkeen hinnasta

Kendu Inu (KENDU) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Kendu Inu (KENDU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä KENDU-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KENDU-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät KENDU-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KENDU-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka KENDU-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Kendu Inu (KENDU) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita KENDU-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan KENDU-rahakkeita MEXCistä nyt!

Kendu Inu (KENDU) -rahakkeen hintahistoria KENDU -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu KENDU-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

KENDU-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne KENDU-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KENDU-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso KENDU-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!