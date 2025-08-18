Lisätietoja KENDU-rahakkeesta

Kendu Inu-logo

Kendu Inu – hinta (KENDU)

1KENDU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00001517
$0.00001517$0.00001517
-2.06%1D
USD
Reaaliaikainen Kendu Inu (KENDU) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:02:10 (UTC+8)

Kendu Inu (KENDU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00001504
$ 0.00001504$ 0.00001504
24 h:n matalin
$ 0.00001663
$ 0.00001663$ 0.00001663
24 h:n korkein

$ 0.00001504
$ 0.00001504$ 0.00001504

$ 0.00001663
$ 0.00001663$ 0.00001663

$ 0.000269385444985593
$ 0.000269385444985593$ 0.000269385444985593

$ 0.000006348332403023
$ 0.000006348332403023$ 0.000006348332403023

+0.46%

-2.06%

-9.81%

-9.81%

Kendu Inu (KENDU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00001517. Viimeisen 24 tunnin aikana KENDU on vaihdellut alimmillaan $ 0.00001504 ja korkeimmillaan $ 0.00001663 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KENDU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000269385444985593, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000006348332403023.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KENDU on muuttunut +0.46% viimeisen tunnin aikana, -2.06% 24 tunnin aikana ja -9.81% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Kendu Inu (KENDU) -rahakkeen markkinatiedot

No.1000

$ 14.39M
$ 14.39M$ 14.39M

$ 535.52
$ 535.52$ 535.52

$ 14.39M
$ 14.39M$ 14.39M

948.43B
948.43B 948.43B

948,428,147,258
948,428,147,258 948,428,147,258

948,428,147,258
948,428,147,258 948,428,147,258

100.00%

ETH

Kendu Inu-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 14.39M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 535.52. KENDU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 948.43B ja sen kokonaistarjonta on 948428147258. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 14.39M.

Kendu Inu (KENDU) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Kendu Inu-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000003191-2.06%
30 päivää$ -0.00000759-33.35%
60 päivää$ -0.00000358-19.10%
90 päivää$ -0.00001325-46.63%
Kendu Inu-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään KENDU-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000003191 (-2.06%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Kendu Inu 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00000759 (-33.35%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Kendu Inu-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, KENDU-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000358 (-19.10%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Kendu Inu-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00001325 (-46.63%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Kendu Inu (KENDU)?

Tarkista Kendu Inu-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Kendu Inu (KENDU)

Kendu is the narrative, and you are the catalyst. Become the main character in the rise of the ultimate memecoin ecosystem. Will you join the pack?

Kendu Inu on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista KENDU-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Kendu Inu-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Kendu Inu-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Kendu Inu-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kendu Inu (KENDU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kendu Inu (KENDU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kendu Inu-rahakkeelle.

Tarkista Kendu Inu-rahakkeen hintaennuste nyt!

Kendu Inu (KENDU) -rahakkeen tokenomiikka

Kendu Inu (KENDU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KENDU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Kendu Inu (KENDU) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Kendu Inu:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton!

KENDU paikallisiin valuuttoihin

Kendu Inu-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Kendu Inu toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Kendu Inu-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kendu Inu”

Paljonko Kendu Inu (KENDU) on arvoltaan tänään?
KENDU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00001517 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KENDU-USD-parin nykyinen hinta?
KENDU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00001517. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kendu Inu-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KENDU markkina-arvo on $ 14.39M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KENDU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KENDU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 948.43B USD.
Mikä oli KENDU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KENDU saavutti ATH-hinnaksi 0.000269385444985593 USD.
Mikä oli KENDU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KENDU-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000006348332403023 USD.
Mikä on KENDU-rahakkeen treidausvolyymi?
KENDU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 535.52 USD.
Nouseeko KENDU tänä vuonna korkeammalle?
KENDU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KENDU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:02:10 (UTC+8)

Kendu Inu (KENDU) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

