KuCoin Token (KCS) -rahakkeen tiedot KuCoin Token (KCS) is the native token of KuCoin, which was launched back in 2017 as a profit-sharing token that allows traders to draw value from the exchange. It was issued as an ERC-20 token running on the Ethereum network. Virallinen verkkosivusto: https://www.kucoin.com/ Valkoinen paperi: https://www.kcs.foundation/kcs-whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.kcc.io Osta KCS-rahaketta nyt!

KuCoin Token (KCS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu KuCoin Token (KCS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.66B $ 1.66B $ 1.66B Kokonaistarjonta: $ 142.42M $ 142.42M $ 142.42M Kierrossa oleva tarjonta: $ 127.42M $ 127.42M $ 127.42M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.61B $ 2.61B $ 2.61B Kaikkien aikojen korkein: $ 32.89 $ 32.89 $ 32.89 Kaikkien aikojen alin: $ 0.336503927826 $ 0.336503927826 $ 0.336503927826 Nykyinen hinta: $ 13.0389 $ 13.0389 $ 13.0389 Lue lisää KuCoin Token (KCS) -rahakkeen hinnasta

KuCoin Token (KCS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset KuCoin Token (KCS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä KCS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KCS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät KCS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KCS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

KuCoin Token (KCS) -rahakkeen hintahistoria KCS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu KCS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

KCS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne KCS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KCS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso KCS-rahakkeen hintaennuste nyt!

