KuCoin Token (KCS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 12.3957. Viimeisen 24 tunnin aikana KCS on vaihdellut alimmillaan $ 12.2719 ja korkeimmillaan $ 12.649 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KCS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 28.795176559830317, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.336503927826.
Lyhyen aikavälin tuloksissa KCS on muuttunut -0.10% viimeisen tunnin aikana, -0.54% 24 tunnin aikana ja -4.22% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
KuCoin Token (KCS) -rahakkeen markkinatiedot
No.59
$ 1.58B
$ 1.58B$ 1.58B
$ 517.53K
$ 517.53K$ 517.53K
$ 2.48B
$ 2.48B$ 2.48B
127.42M
127.42M 127.42M
200,000,000
200,000,000 200,000,000
142,421,933.73556715
142,421,933.73556715 142,421,933.73556715
63.71%
0.04%
2021-04-23 00:00:00
ETH
KuCoin Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.58B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 517.53K. KCS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 127.42M ja sen kokonaistarjonta on 142421933.73556715. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.48B.
KuCoin Token (KCS) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän KuCoin Token-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.068613
-0.54%
30 päivää
$ +0.3972
+3.31%
60 päivää
$ +1.6834
+15.71%
90 päivää
$ +0.9611
+8.40%
KuCoin Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään KCS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.068613 (-0.54%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
KuCoin Token 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.3972 (+3.31%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
KuCoin Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, KCS-rahakkeiden hinta muuttui $ +1.6834 (+15.71%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
KuCoin Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.9611 (+8.40%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle KuCoin Token (KCS)?
KuCoin Token (KCS) is the native token of KuCoin, which was launched back in 2017 as a profit-sharing token that allows traders to draw value from the exchange. It was issued as an ERC-20 token running on the Ethereum network.
KuCoin Token-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon KuCoin Token (KCS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko KuCoin Token (KCS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita KuCoin Token-rahakkeelle.
KuCoin Token (KCS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KCS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
