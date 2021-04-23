Mikä on KuCoin Token (KCS)

KuCoin Token (KCS) is the native token of KuCoin, which was launched back in 2017 as a profit-sharing token that allows traders to draw value from the exchange. It was issued as an ERC-20 token running on the Ethereum network.

KuCoin Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja KuCoin Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Lisäksi voit tehdä seuraavat:

- Tarkista KCS-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.

- Lue KuCoin Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään KuCoin Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

KuCoin Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon KuCoin Token (KCS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko KuCoin Token (KCS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita KuCoin Token-rahakkeelle.

Tarkista KuCoin Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

KuCoin Token (KCS) -rahakkeen tokenomiikka

KuCoin Token (KCS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KCS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

KuCoin Token (KCS) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa KuCoin Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa KuCoin Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

KCS paikallisiin valuuttoihin

Kokeile Muunninta

KuCoin Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton KuCoin Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”KuCoin Token” Paljonko KuCoin Token (KCS) on arvoltaan tänään? KCS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 12.3957 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on KCS-USD-parin nykyinen hinta? $ 12.3957 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo KCS -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on KuCoin Token-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen KCS markkina-arvo on $ 1.58B USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on KCS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? KCS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 127.42M USD . Mikä oli KCS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? KCS saavutti ATH-hinnaksi 28.795176559830317 USD . Mikä oli KCS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? KCS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.336503927826 USD . Mikä on KCS-rahakkeen treidausvolyymi? KCS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 517.53K USD . Nouseeko KCS tänä vuonna korkeammalle? KCS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KCS-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

KuCoin Token (KCS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä? Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.