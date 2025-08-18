Lisätietoja KAITO-rahakkeesta

Kaito-logo

Kaito – hinta (KAITO)

$1.0742
-0.06%1D
USD
Reaaliaikainen Kaito (KAITO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:11:12 (UTC+8)

Kaito (KAITO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-0.44%

-0.06%

-1.07%

-1.07%

Kaito (KAITO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.0734. Viimeisen 24 tunnin aikana KAITO on vaihdellut alimmillaan $ 1.0627 ja korkeimmillaan $ 1.1595 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KAITO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.9194878671921796, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.6712827631571182.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KAITO on muuttunut -0.44% viimeisen tunnin aikana, -0.06% 24 tunnin aikana ja -1.07% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Kaito (KAITO) -rahakkeen markkinatiedot

No.173

24.13%

0.01%

BASE

Kaito-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 259.11M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.23M. KAITO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 241.39M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.07B.

Kaito (KAITO) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Kaito-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000645-0.06%
30 päivää$ -0.5693-34.66%
60 päivää$ -0.1932-15.26%
90 päivää$ -0.8334-43.71%
Kaito-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään KAITO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000645 (-0.06%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Kaito 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.5693 (-34.66%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Kaito-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, KAITO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.1932 (-15.26%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Kaito-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.8334 (-43.71%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Kaito (KAITO)?

Tarkista Kaito-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Kaito (KAITO)

Kaito AI is building an AI-powered InfoFi network that enables the market to redistribute attention and capital more efficiently while rewarding all participants.

Kaito on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Kaito-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista KAITO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Kaito-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Kaito-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Kaito-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kaito (KAITO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kaito (KAITO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kaito-rahakkeelle.

Tarkista Kaito-rahakkeen hintaennuste nyt!

Kaito (KAITO) -rahakkeen tokenomiikka

Kaito (KAITO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KAITO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Kaito (KAITO) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Kaito:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Kaito MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

KAITO paikallisiin valuuttoihin

1 Kaito(KAITO) - VND
28,246.521
1 Kaito(KAITO) - AUD
A$1.66377
1 Kaito(KAITO) - GBP
0.794316
1 Kaito(KAITO) - EUR
0.923124
1 Kaito(KAITO) - USD
$1.0734
1 Kaito(KAITO) - MYR
RM4.529748
1 Kaito(KAITO) - TRY
43.934262
1 Kaito(KAITO) - JPY
¥158.8632
1 Kaito(KAITO) - ARS
ARS$1,410.512004
1 Kaito(KAITO) - RUB
86.494572
1 Kaito(KAITO) - INR
93.686352
1 Kaito(KAITO) - IDR
Rp17,596.718496
1 Kaito(KAITO) - KRW
1,503.361104
1 Kaito(KAITO) - PHP
61.377012
1 Kaito(KAITO) - EGP
￡E.52.038432
1 Kaito(KAITO) - BRL
R$5.871498
1 Kaito(KAITO) - CAD
C$1.492026
1 Kaito(KAITO) - BDT
130.546908
1 Kaito(KAITO) - NGN
1,648.839006
1 Kaito(KAITO) - COP
$4,328.21715
1 Kaito(KAITO) - ZAR
R.19.020648
1 Kaito(KAITO) - UAH
44.202612
1 Kaito(KAITO) - VES
Bs147.0558
1 Kaito(KAITO) - CLP
$1,041.198
1 Kaito(KAITO) - PKR
Rs302.612928
1 Kaito(KAITO) - KZT
576.780756
1 Kaito(KAITO) - THB
฿35.057244
1 Kaito(KAITO) - TWD
NT$32.749434
1 Kaito(KAITO) - AED
د.إ3.939378
1 Kaito(KAITO) - CHF
Fr0.85872
1 Kaito(KAITO) - HKD
HK$8.383254
1 Kaito(KAITO) - AMD
֏410.79018
1 Kaito(KAITO) - MAD
.د.م9.671334
1 Kaito(KAITO) - MXN
$20.136984
1 Kaito(KAITO) - SAR
ريال4.02525
1 Kaito(KAITO) - PLN
3.928644
1 Kaito(KAITO) - RON
лв4.66929
1 Kaito(KAITO) - SEK
kr10.326108
1 Kaito(KAITO) - BGN
лв1.803312
1 Kaito(KAITO) - HUF
Ft366.598302
1 Kaito(KAITO) - CZK
22.734612
1 Kaito(KAITO) - KWD
د.ك0.327387
1 Kaito(KAITO) - ILS
3.660294
1 Kaito(KAITO) - AOA
Kz983.867706
1 Kaito(KAITO) - BHD
.د.ب0.4035984
1 Kaito(KAITO) - BMD
$1.0734
1 Kaito(KAITO) - DKK
kr6.901962
1 Kaito(KAITO) - HNL
L28.219686
1 Kaito(KAITO) - MUR
49.086582
1 Kaito(KAITO) - NAD
$18.966978
1 Kaito(KAITO) - NOK
kr10.916478
1 Kaito(KAITO) - NZD
$1.835514
1 Kaito(KAITO) - PAB
B/.1.0734
1 Kaito(KAITO) - PGK
K4.443876
1 Kaito(KAITO) - QAR
ر.ق3.907176
1 Kaito(KAITO) - RSD
дин.108.381198

Kaito-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Kaito toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Kaito-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kaito”

Paljonko Kaito (KAITO) on arvoltaan tänään?
KAITO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.0734 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KAITO-USD-parin nykyinen hinta?
KAITO -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.0734. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kaito-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KAITO markkina-arvo on $ 259.11M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KAITO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KAITO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 241.39M USD.
Mikä oli KAITO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KAITO saavutti ATH-hinnaksi 2.9194878671921796 USD.
Mikä oli KAITO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KAITO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.6712827631571182 USD.
Mikä on KAITO-rahakkeen treidausvolyymi?
KAITO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.23M USD.
Nouseeko KAITO tänä vuonna korkeammalle?
KAITO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KAITO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:11:12 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

