JITO (JTO) -rahakkeen tiedot JTO is a governance token of the Jito network, a service provider of Solana liquid staking with an open-source Solana validator client, allowing stakers to earn Solana staking reward and capture MEV via its MEV software suite. Virallinen verkkosivusto: https://www.jito.network/ Block Explorer: https://solscan.io/token/jtojtomepa8beP8AuQc6eXt5FriJwfFMwQx2v2f9mCL Osta JTO-rahaketta nyt!

JITO (JTO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu JITO (JTO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 726.52M $ 726.52M $ 726.52M Kokonaistarjonta: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 368.98M $ 368.98M $ 368.98M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.97B $ 1.97B $ 1.97B Kaikkien aikojen korkein: $ 5.32 $ 5.32 $ 5.32 Kaikkien aikojen alin: $ 0.5362303075154018 $ 0.5362303075154018 $ 0.5362303075154018 Nykyinen hinta: $ 1.969 $ 1.969 $ 1.969 Lue lisää JITO (JTO) -rahakkeen hinnasta

JITO (JTO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset JITO (JTO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä JTO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta JTO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät JTO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu JTO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

JITO (JTO) -rahakkeen hintahistoria JTO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu JTO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

JTO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne JTO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? JTO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso JTO-rahakkeen hintaennuste nyt!

