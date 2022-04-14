Tune.FM (JAM) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Tune.FM (JAM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Tune.FM (JAM) -rahakkeen tiedot

Tune.FM is a decentralized web3 music streaming platform and music NFT marketplace.

Virallinen verkkosivusto:
https://tune.fm
Valkoinen paperi:
https://tune.fm/public/landing/images/Tune.FM(JAM)WhitepaperV4.pdf
Block Explorer:
https://app.dragonglass.me/hedera/dapps/tunefm

Tune.FM (JAM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Tune.FM (JAM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 1.80M
Kokonaistarjonta:
$ 30.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 29.71B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 5.60M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.01445
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000034024905606913
Nykyinen hinta:
$ 0.0000607
Tune.FM (JAM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Tune.FM (JAM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä JAM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta JAM-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät JAM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu JAM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka JAM-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Tune.FM (JAM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita JAM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Tune.FM (JAM) -rahakkeen hintahistoria

JAM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

JAM-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne JAM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? JAM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.