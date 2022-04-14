Banana Gun (BANANA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Banana Gun (BANANA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Banana Gun (BANANA) -rahakkeen tiedot Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way. Virallinen verkkosivusto: https://bananagun.io/ Valkoinen paperi: https://docs.bananagun.io/the-banana-token/tokenomics Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x38e68a37e401f7271568cecaac63c6b1e19130b4 Osta BANANA-rahaketta nyt!

Banana Gun (BANANA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Banana Gun (BANANA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 92.78M $ 92.78M $ 92.78M Kokonaistarjonta: $ 8.45M $ 8.45M $ 8.45M Kierrossa oleva tarjonta: $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 231.70M $ 231.70M $ 231.70M Kaikkien aikojen korkein: $ 81.883 $ 81.883 $ 81.883 Kaikkien aikojen alin: $ 4.913122153494544 $ 4.913122153494544 $ 4.913122153494544 Nykyinen hinta: $ 23.17 $ 23.17 $ 23.17 Lue lisää Banana Gun (BANANA) -rahakkeen hinnasta

Banana Gun (BANANA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Banana Gun (BANANA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BANANA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BANANA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BANANA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BANANA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Banana Gun (BANANA) -rahakkeen hintahistoria BANANA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BANANA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

