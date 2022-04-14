IX Swap (IXS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu IX Swap (IXS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

IX Swap (IXS) -rahakkeen tiedot The Uniswap for Tokenised Real-World Assets (RWAs), Delivering True Liquidity & Accessibility to Public & Private Markets. Virallinen verkkosivusto: https://www.ixs.finance Valkoinen paperi: https://ixswap.gitbook.io/ixs-gitbook Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x73d7c860998ca3c01ce8c808f5577d94d545d1b4 Osta IXS-rahaketta nyt!

IX Swap (IXS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu IX Swap (IXS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 19.87M $ 19.87M $ 19.87M Kokonaistarjonta: $ 180.00M $ 180.00M $ 180.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 180.00M $ 180.00M $ 180.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 19.87M $ 19.87M $ 19.87M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.38 $ 0.38 $ 0.38 Kaikkien aikojen alin: $ 0.008581049370066804 $ 0.008581049370066804 $ 0.008581049370066804 Nykyinen hinta: $ 0.1104 $ 0.1104 $ 0.1104 Lue lisää IX Swap (IXS) -rahakkeen hinnasta

IX Swap (IXS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset IX Swap (IXS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä IXS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta IXS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät IXS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu IXS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka IXS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään IX Swap (IXS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita IXS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan IXS-rahakkeita MEXCistä nyt!

IX Swap (IXS) -rahakkeen hintahistoria IXS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu IXS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

IXS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne IXS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? IXS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso IXS-rahakkeen hintaennuste nyt!

