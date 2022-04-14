Ispolink Token (ISP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Ispolink Token (ISP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Ispolink Token (ISP) -rahakkeen tiedot Ispolink is a novel cross-chain platform for developers powered by Binance Smart Chain and Polygon. Ispolink connects blockchain firms with industry-leading tech talents seamlessly via internal AI-powered algorithms. Its end-to-end solution provides businesses with a full set of tools to easily and efficiently navigate the entire selection process. Ispolink's interoperable blockchain ecosystem offers decentralized payments at scale with the native ISP token. Virallinen verkkosivusto: https://ispolink.com/ Valkoinen paperi: https://ispocdn-16edc.kxcdn.com/Ispolink_Whitepaper_v1.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xc8807f0f5ba3fa45ffbdc66928d71c5289249014 Osta ISP-rahaketta nyt!

Ispolink Token (ISP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Ispolink Token (ISP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.69M $ 2.69M $ 2.69M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 7.81B $ 7.81B $ 7.81B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.45M $ 3.45M $ 3.45M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0189 $ 0.0189 $ 0.0189 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000272950122589025 $ 0.000272950122589025 $ 0.000272950122589025 Nykyinen hinta: $ 0.000345 $ 0.000345 $ 0.000345 Lue lisää Ispolink Token (ISP) -rahakkeen hinnasta

Ispolink Token (ISP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Ispolink Token (ISP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ISP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ISP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ISP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ISP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ISP-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Ispolink Token (ISP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ISP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ISP-rahakkeita MEXCistä nyt!

Ispolink Token (ISP) -rahakkeen hintahistoria ISP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ISP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ISP-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ISP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ISP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ISP-rahakkeen hintaennuste nyt!

