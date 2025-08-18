Ispolink Token (ISP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0003302. Viimeisen 24 tunnin aikana ISP on vaihdellut alimmillaan $ 0.0003301 ja korkeimmillaan $ 0.000362 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ISP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.018843901638805196, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000272950122589025.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ISP on muuttunut -0.28% viimeisen tunnin aikana, -0.24% 24 tunnin aikana ja -10.47% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Ispolink Token (ISP) -rahakkeen markkinatiedot
Ispolink Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.58M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 87.00K. ISP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.81B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.30M.
Ispolink Token (ISP) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Ispolink Token-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.000000795
-0.24%
30 päivää
$ -0.0000402
-10.86%
60 päivää
$ +0.0000375
+12.81%
90 päivää
$ -0.0001594
-32.56%
Ispolink Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään ISP-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000000795 (-0.24%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Ispolink Token 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0000402 (-10.86%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Ispolink Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ISP-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000375 (+12.81%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Ispolink Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0001594 (-32.56%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Ispolink Token (ISP)?
Ispolink is a novel cross-chain platform for developers powered by Binance Smart Chain and Polygon. Ispolink connects blockchain firms with industry-leading tech talents seamlessly via internal AI-powered algorithms. Its end-to-end solution provides businesses with a full set of tools to easily and efficiently navigate the entire selection process. Ispolink's interoperable blockchain ecosystem offers decentralized payments at scale with the native ISP token.
Ispolink Token-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Ispolink Token (ISP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Ispolink Token (ISP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Ispolink Token-rahakkeelle.
Ispolink Token (ISP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ISP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Ispolink Token (ISP) -ostamisen perusteet
