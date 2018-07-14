IQ (IQ) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu IQ (IQ) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

IQ (IQ) -rahakkeen tiedot The IQ token is a cryptocurrency dedicated to building a more intelligent future through artificial intelligence and blockchain technology. The IQ token powers a knowledge ecosystem including applications such as IQ.wiki, the world's largest cryptocurrency and blockchain encyclopedia. IQ.wiki integrates AI for tasks including summarizing wiki articles. IQ is a DeFi and governance token with native staking enabled through HiIQ. The token is governed by BrainDAO which also includes BrainDAO's treasury of digital assets. Virallinen verkkosivusto: https://iqai.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x579cea1889991f68acc35ff5c3dd0621ff29b0c9 Osta IQ-rahaketta nyt!

IQ (IQ) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu IQ (IQ) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 79.46M $ 79.46M $ 79.46M Kokonaistarjonta: $ 22.72B $ 22.72B $ 22.72B Kierrossa oleva tarjonta: $ 22.72B $ 22.72B $ 22.72B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 209.88M $ 209.88M $ 209.88M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000624084526758 $ 0.000624084526758 $ 0.000624084526758 Nykyinen hinta: $ 0.003498 $ 0.003498 $ 0.003498 Lue lisää IQ (IQ) -rahakkeen hinnasta

IQ (IQ) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset IQ (IQ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä IQ-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta IQ-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät IQ-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu IQ-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

