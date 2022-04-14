Index Cooperative (INDEX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Index Cooperative (INDEX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Index Cooperative (INDEX) -rahakkeen tiedot The Index Cooperative DAO creates secure, accessible and simple-to-use on-chain products that help everyone from retail users to institutions gain exposure to the most important themes and strategies in crypto. Virallinen verkkosivusto: https://www.indexcoop.com/ Valkoinen paperi: https://docs.indexcoop.com Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0954906da0Bf32d5479e25f46056d22f08464cab Osta INDEX-rahaketta nyt!

Index Cooperative (INDEX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Index Cooperative (INDEX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 11.81M $ 11.81M $ 11.81M Kaikkien aikojen korkein: $ 7.499 $ 7.499 $ 7.499 Kaikkien aikojen alin: $ 0.7946144184895987 $ 0.7946144184895987 $ 0.7946144184895987 Nykyinen hinta: $ 1.181 $ 1.181 $ 1.181 Lue lisää Index Cooperative (INDEX) -rahakkeen hinnasta

Index Cooperative (INDEX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Index Cooperative (INDEX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä INDEX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta INDEX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät INDEX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu INDEX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Index Cooperative (INDEX) -rahakkeen hintahistoria INDEX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu INDEX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

INDEX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne INDEX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? INDEX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso INDEX-rahakkeen hintaennuste nyt!

