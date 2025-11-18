Lisätietoja IN-rahakkeesta
INFINIT (IN) -rahakkeen tokenomiikka
INFINIT (IN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu INFINIT (IN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
INFINIT (IN) -rahakkeen tiedot
INFINIT is an AI-powered DeFi intelligence protocol that enables anyone to discover, evaluate, and execute DeFi opportunities through intelligent agents and natural language interfaces. At its core, INFINIT powers the Agentic DeFi Economy — a decentralized, agent-based infrastructure where KOLs and DeFi experts can create and monetize strategies with their communities, while users can access and execute multi-step DeFi strategies in a single click. By combining AI agents, a prompt-based interface, and one-click DeFi execution into a single platform, INFINIT simplifies and democratizes access to DeFi for all.
INFINIT (IN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
INFINIT (IN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä IN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta IN-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät IN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu IN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Kuinka IN-rahaketta ostetaan
Oletko kiinnostunut lisäämään INFINIT (IN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita IN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.
INFINIT (IN) -rahakkeen hintahistoria
IN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.
IN-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne IN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? IN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.
Lue ja ymmärrä Käyttäjäsopimus ja Tietosuojakäytäntö
