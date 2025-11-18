INFINIT (IN) -rahakkeen tokenomiikka

INFINIT (IN) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu INFINIT (IN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:37:38 (UTC+8)
USD

INFINIT (IN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu INFINIT (IN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 18.46M
$ 18.46M$ 18.46M
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 268.94M
$ 268.94M$ 268.94M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 68.64M
$ 68.64M$ 68.64M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.33949
$ 0.33949$ 0.33949
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.053529767930225576
$ 0.053529767930225576$ 0.053529767930225576
Nykyinen hinta:
$ 0.06864
$ 0.06864$ 0.06864

INFINIT (IN) -rahakkeen tiedot

INFINIT is an AI-powered DeFi intelligence protocol that enables anyone to discover, evaluate, and execute DeFi opportunities through intelligent agents and natural language interfaces. At its core, INFINIT powers the Agentic DeFi Economy — a decentralized, agent-based infrastructure where KOLs and DeFi experts can create and monetize strategies with their communities, while users can access and execute multi-step DeFi strategies in a single click. By combining AI agents, a prompt-based interface, and one-click DeFi execution into a single platform, INFINIT simplifies and democratizes access to DeFi for all.

Virallinen verkkosivusto:
https://infinit.tech/
Valkoinen paperi:
https://drive.google.com/file/d/1OIXvc2sis97FieGkkjENKvO7MDmUbQlH/view
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x61fac5f038515572d6f42d4bcb6b581642753d50

INFINIT (IN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

INFINIT (IN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä IN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta IN-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät IN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu IN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka IN-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään INFINIT (IN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita IN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

INFINIT (IN) -rahakkeen hintahistoria

IN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

IN-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne IN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? IN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.

Lue ja ymmärrä Käyttäjäsopimus ja Tietosuojakäytäntö