Immutable X-logo

Immutable X – hinta (IMX)

1IMX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen Immutable X (IMX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:22:10 (UTC+8)

Immutable X (IMX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Immutable X (IMX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.5378. Viimeisen 24 tunnin aikana IMX on vaihdellut alimmillaan $ 0.5314 ja korkeimmillaan $ 0.5629 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. IMX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 9.49739338704633, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa IMX on muuttunut +0.27% viimeisen tunnin aikana, +0.48% 24 tunnin aikana ja -2.72% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Immutable X (IMX) -rahakkeen markkinatiedot

ETH

Immutable X-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.03B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 928.62K. IMX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.92B ja sen kokonaistarjonta on 2000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.08B.

Immutable X (IMX) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Immutable X-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.002569+0.48%
30 päivää$ -0.0947-14.98%
60 päivää$ +0.1765+48.85%
90 päivää$ -0.1036-16.16%
Immutable X-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään IMX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.002569 (+0.48%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Immutable X 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0947 (-14.98%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Immutable X-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, IMX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.1765 (+48.85%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Immutable X-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.1036 (-16.16%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Immutable X (IMX)?

Tarkista Immutable X-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Immutable X (IMX)

Immutable X is the first layer two (L2) scaling solution for non-fungible tokens (NFTs) on Ethereum, with instant trading, massive scalability and zero gas fees for minting and trading, all without compromising user or asset security. Immutable X is the most technically advanced solution for NFT scaling ever built, developed with StarkWare’s powerful STARK prover and rollup technology. The IMX token is the native ERC20 utility token of the Immutable X protocol, which users can earn by conducting pro-network activities such as trading, and which can be used to pay fees, perform governance or stake on the protocol.

Immutable X on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Immutable X-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista IMX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Immutable X-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Immutable X-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Immutable X-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Immutable X (IMX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Immutable X (IMX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Immutable X-rahakkeelle.

Tarkista Immutable X-rahakkeen hintaennuste nyt!

Immutable X (IMX) -rahakkeen tokenomiikka

Immutable X (IMX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää IMX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Immutable X (IMX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Immutable X:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Immutable X MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

IMX paikallisiin valuuttoihin

1 Immutable X(IMX) - VND
14,152.207
1 Immutable X(IMX) - AUD
A$0.83359
1 Immutable X(IMX) - GBP
0.397972
1 Immutable X(IMX) - EUR
0.462508
1 Immutable X(IMX) - USD
$0.5378
1 Immutable X(IMX) - MYR
RM2.269516
1 Immutable X(IMX) - TRY
22.055178
1 Immutable X(IMX) - JPY
¥79.5944
1 Immutable X(IMX) - ARS
ARS$706.701468
1 Immutable X(IMX) - RUB
43.330546
1 Immutable X(IMX) - INR
46.944562
1 Immutable X(IMX) - IDR
Rp8,816.392032
1 Immutable X(IMX) - KRW
752.16708
1 Immutable X(IMX) - PHP
30.756782
1 Immutable X(IMX) - EGP
￡E.26.072544
1 Immutable X(IMX) - BRL
R$2.941766
1 Immutable X(IMX) - CAD
C$0.747542
1 Immutable X(IMX) - BDT
65.407236
1 Immutable X(IMX) - NGN
826.109202
1 Immutable X(IMX) - COP
$2,168.54405
1 Immutable X(IMX) - ZAR
R.9.51906
1 Immutable X(IMX) - UAH
22.146604
1 Immutable X(IMX) - VES
Bs73.6786
1 Immutable X(IMX) - CLP
$521.666
1 Immutable X(IMX) - PKR
Rs152.175888
1 Immutable X(IMX) - KZT
288.981452
1 Immutable X(IMX) - THB
฿17.543036
1 Immutable X(IMX) - TWD
NT$16.419034
1 Immutable X(IMX) - AED
د.إ1.973726
1 Immutable X(IMX) - CHF
Fr0.43024
1 Immutable X(IMX) - HKD
HK$4.200218
1 Immutable X(IMX) - AMD
֏206.208654
1 Immutable X(IMX) - MAD
.د.م4.845578
1 Immutable X(IMX) - MXN
$10.078372
1 Immutable X(IMX) - SAR
ريال2.01675
1 Immutable X(IMX) - PLN
1.968348
1 Immutable X(IMX) - RON
лв2.33943
1 Immutable X(IMX) - SEK
kr5.179014
1 Immutable X(IMX) - BGN
лв0.903504
1 Immutable X(IMX) - HUF
Ft183.674834
1 Immutable X(IMX) - CZK
11.379848
1 Immutable X(IMX) - KWD
د.ك0.164029
1 Immutable X(IMX) - ILS
1.82852
1 Immutable X(IMX) - AOA
Kz492.038598
1 Immutable X(IMX) - BHD
.د.ب0.2027506
1 Immutable X(IMX) - BMD
$0.5378
1 Immutable X(IMX) - DKK
kr3.458054
1 Immutable X(IMX) - HNL
L14.122628
1 Immutable X(IMX) - MUR
24.593594
1 Immutable X(IMX) - NAD
$9.51906
1 Immutable X(IMX) - NOK
kr5.474804
1 Immutable X(IMX) - NZD
$0.919638
1 Immutable X(IMX) - PAB
B/.0.5378
1 Immutable X(IMX) - PGK
K2.253382
1 Immutable X(IMX) - QAR
ر.ق1.957592
1 Immutable X(IMX) - RSD
дин.54.285532

Immutable X-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Immutable X toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Immutable X-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Immutable X”

Paljonko Immutable X (IMX) on arvoltaan tänään?
IMX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.5378 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on IMX-USD-parin nykyinen hinta?
IMX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.5378. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Immutable X-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen IMX markkina-arvo on $ 1.03B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on IMX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
IMX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.92B USD.
Mikä oli IMX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
IMX saavutti ATH-hinnaksi 9.49739338704633 USD.
Mikä oli IMX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
IMX-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on IMX-rahakkeen treidausvolyymi?
IMX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 928.62K USD.
Nouseeko IMX tänä vuonna korkeammalle?
IMX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso IMX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:22:10 (UTC+8)

Immutable X (IMX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

