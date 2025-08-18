Mikä on Immutable X (IMX)

Immutable X is the first layer two (L2) scaling solution for non-fungible tokens (NFTs) on Ethereum, with instant trading, massive scalability and zero gas fees for minting and trading, all without compromising user or asset security. Immutable X is the most technically advanced solution for NFT scaling ever built, developed with StarkWare’s powerful STARK prover and rollup technology. The IMX token is the native ERC20 utility token of the Immutable X protocol, which users can earn by conducting pro-network activities such as trading, and which can be used to pay fees, perform governance or stake on the protocol.

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Immutable X” Paljonko Immutable X (IMX) on arvoltaan tänään? IMX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.5378 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on IMX-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.5378 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo IMX -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Immutable X-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen IMX markkina-arvo on $ 1.03B USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on IMX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? IMX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.92B USD . Mikä oli IMX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? IMX saavutti ATH-hinnaksi 9.49739338704633 USD . Mikä oli IMX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? IMX-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD . Mikä on IMX-rahakkeen treidausvolyymi? IMX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 928.62K USD . Nouseeko IMX tänä vuonna korkeammalle? IMX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso IMX-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Immutable X (IMX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

