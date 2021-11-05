IMX

Immutable X is the first layer two (L2) scaling solution for non-fungible tokens (NFTs) on Ethereum, with instant trading, massive scalability and zero gas fees for minting and trading, all without compromising user or asset security. Immutable X is the most technically advanced solution for NFT scaling ever built, developed with StarkWare’s powerful STARK prover and rollup technology. The IMX token is the native ERC20 utility token of the Immutable X protocol, which users can earn by conducting pro-network activities such as trading, and which can be used to pay fees, perform governance or stake on the protocol.

NimiIMX

SijoitusNo.79

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus0.0002%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)1.04%

Kierrossa oleva tarjonta1,939,938,090.3898141

Enimmäistarjonta2,000,000,000

Kokonaistarjonta2,000,000,000

Kierrossa oleva määrä0.9699%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta9.49739338704633,2021-11-26

Alin hinta0,2021-11-05

Julkinen lohkoketjuETH

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

Loading...