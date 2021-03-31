Illuvium (ILV) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Illuvium (ILV) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Illuvium (ILV) -rahakkeen tiedot Illuvium is a decentralized, NFT collection and auto battler game built on the Ethereum network. Integrated with the hyper-scalable immutable-X layer-two solution, players of Illuvium gain access to zero gas fees for minting or exchanging assets, as well as sub-second transaction times, all with user-maintained custody. Virallinen verkkosivusto: https://illuvium.io/ Valkoinen paperi: https://docs.illuvium.io/illuvium-whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x767fe9edc9e0df98e07454847909b5e959d7ca0e Osta ILV-rahaketta nyt!

Illuvium (ILV) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Illuvium (ILV) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 96.04M $ 96.04M $ 96.04M Kokonaistarjonta: $ 9.07M $ 9.07M $ 9.07M Kierrossa oleva tarjonta: $ 6.34M $ 6.34M $ 6.34M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 137.47M $ 137.47M $ 137.47M Kaikkien aikojen korkein: $ 1,924.017 $ 1,924.017 $ 1,924.017 Kaikkien aikojen alin: $ 9.1222981250739 $ 9.1222981250739 $ 9.1222981250739 Nykyinen hinta: $ 15.155 $ 15.155 $ 15.155 Lue lisää Illuvium (ILV) -rahakkeen hinnasta

Illuvium (ILV) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Illuvium (ILV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ILV-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ILV-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ILV-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ILV-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ILV-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Illuvium (ILV) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ILV-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ILV-rahakkeita MEXCistä nyt!

Illuvium (ILV) -rahakkeen hintahistoria ILV -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ILV-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ILV-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ILV-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ILV-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ILV-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!