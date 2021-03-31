Illuvium (ILV) -rahakkeen tokenomiikka

Illuvium (ILV) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Illuvium (ILV) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Illuvium (ILV) -rahakkeen tiedot

Illuvium is a decentralized, NFT collection and auto battler game built on the Ethereum network. Integrated with the hyper-scalable immutable-X layer-two solution, players of Illuvium gain access to zero gas fees for minting or exchanging assets, as well as sub-second transaction times, all with user-maintained custody.

Virallinen verkkosivusto:
https://illuvium.io/
Valkoinen paperi:
https://docs.illuvium.io/illuvium-whitepaper
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x767fe9edc9e0df98e07454847909b5e959d7ca0e

Illuvium (ILV) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Illuvium (ILV) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 96.04M
$ 96.04M$ 96.04M
Kokonaistarjonta:
$ 9.07M
$ 9.07M$ 9.07M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 6.34M
$ 6.34M$ 6.34M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 137.47M
$ 137.47M$ 137.47M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 1,924.017
$ 1,924.017$ 1,924.017
Kaikkien aikojen alin:
$ 9.1222981250739
$ 9.1222981250739$ 9.1222981250739
Nykyinen hinta:
$ 15.155
$ 15.155$ 15.155

Illuvium (ILV) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Illuvium (ILV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä ILV-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ILV-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät ILV-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ILV-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ILV-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Illuvium (ILV) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ILV-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Illuvium (ILV) -rahakkeen hintahistoria

ILV -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

ILV-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne ILV-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ILV-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.