MEET48 (IDOL) -rahakkeen tiedot The $IDOL token is the core utility token of the MEET48 ecosystem, designed to power a wide range of functionalities within its AI-driven entertainment platform, launchpad, metaverse, and Web3.0 applications. Virallinen verkkosivusto: https://www.meet48.com Valkoinen paperi: https://github.com/MEET48 Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x3B4de3c7855C03bB9F50ea252cD2c9FA1125Ab07#balances Osta IDOL-rahaketta nyt!

MEET48 (IDOL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MEET48 (IDOL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 11.89M $ 11.89M $ 11.89M Kokonaistarjonta: $ 4.80B $ 4.80B $ 4.80B Kierrossa oleva tarjonta: $ 902.40M $ 902.40M $ 902.40M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 63.26M $ 63.26M $ 63.26M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.023 $ 0.023 $ 0.023 Kaikkien aikojen alin: $ 0.010319240493670556 $ 0.010319240493670556 $ 0.010319240493670556 Nykyinen hinta: $ 0.01318 $ 0.01318 $ 0.01318 Lue lisää MEET48 (IDOL) -rahakkeen hinnasta

MEET48 (IDOL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MEET48 (IDOL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä IDOL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta IDOL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät IDOL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu IDOL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka IDOL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään MEET48 (IDOL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita IDOL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan IDOL-rahakkeita MEXCistä nyt!

MEET48 (IDOL) -rahakkeen hintahistoria IDOL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu IDOL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

IDOL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne IDOL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? IDOL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso IDOL-rahakkeen hintaennuste nyt!

