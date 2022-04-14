IDEX (IDEX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu IDEX (IDEX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

IDEX (IDEX) -rahakkeen tiedot IDEX (IDEX) is a cryptocurrency token and operates on the Ethereum platform. IDEX has a current supply of 1,000,000,000 with 519,251,085.403 in circulation. The last known price of IDEX is $0.051546 USD and is down -5.87% over the last 24 hours. It is currently trading on 4 active market(s) with $330,723.128 traded over the last 24 hours. Virallinen verkkosivusto: https://idex.io/ Valkoinen paperi: https://docs.idex.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xb705268213d593b8fd88d3fdeff93aff5cbdcfae Osta IDEX-rahaketta nyt!

IDEX (IDEX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu IDEX (IDEX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 24.70M $ 24.70M $ 24.70M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 970.70M $ 970.70M $ 970.70M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 25.45M $ 25.45M $ 25.45M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.97478 $ 0.97478 $ 0.97478 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00855880795496 $ 0.00855880795496 $ 0.00855880795496 Nykyinen hinta: $ 0.02545 $ 0.02545 $ 0.02545 Lue lisää IDEX (IDEX) -rahakkeen hinnasta

IDEX (IDEX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset IDEX (IDEX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä IDEX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta IDEX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät IDEX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu IDEX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka IDEX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään IDEX (IDEX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita IDEX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan IDEX-rahakkeita MEXCistä nyt!

IDEX (IDEX) -rahakkeen hintahistoria IDEX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu IDEX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

IDEX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne IDEX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? IDEX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso IDEX-rahakkeen hintaennuste nyt!

