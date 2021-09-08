IDEX

IDEX (IDEX) is a cryptocurrency token and operates on the Ethereum platform. IDEX has a current supply of 1,000,000,000 with 519,251,085.403 in circulation. The last known price of IDEX is $0.051546 USD and is down -5.87% over the last 24 hours. It is currently trading on 4 active market(s) with $330,723.128 traded over the last 24 hours.

NimiIDEX

SijoitusNo.773

Markkina-arvo$0,00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0,00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)%0,64

Kierrossa oleva tarjonta975.353.834,8559144

Enimmäistarjonta0

Kokonaistarjonta1.000.000.000

Kierrossa oleva määrä%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.97451541,2021-09-08

Alin hinta0.00855880795496,2020-03-16

Julkinen lohkoketjuETH

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

Loading...