Internet Computer-logo

Internet Computer – hinta (ICP)

1ICP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen Internet Computer (ICP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:58:31 (UTC+8)

Internet Computer (ICP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+0.64%

+0.23%

-7.11%

-7.11%

Internet Computer (ICP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 5.123. Viimeisen 24 tunnin aikana ICP on vaihdellut alimmillaan $ 5.053 ja korkeimmillaan $ 5.309 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ICP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 750.73047694, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ICP on muuttunut +0.64% viimeisen tunnin aikana, +0.23% 24 tunnin aikana ja -7.11% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Internet Computer (ICP) -rahakkeen markkinatiedot

0.07%

ICP

Internet Computer-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.75B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.59M. ICP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 537.24M ja sen kokonaistarjonta on 537238714.0607957. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.75B.

Internet Computer (ICP) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Internet Computer-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.01176+0.23%
30 päivää$ -0.928-15.34%
60 päivää$ +0.686+15.46%
90 päivää$ -0.285-5.27%
Internet Computer-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ICP-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.01176 (+0.23%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Internet Computer 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.928 (-15.34%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Internet Computer-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ICP-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.686 (+15.46%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Internet Computer-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.285 (-5.27%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Internet Computer (ICP)?

Tarkista Internet Computer-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Internet Computer (ICP)

The Internet Computer provides the first true “World Computer” that can run any Web 2.0 system or service, and web3 services, entirely on-the-blockchain, including demanding web3 social media, without any need for centralized traditional IT such as cloud computing services. On the Internet Computer, services like social networks can be completely controlled by community DAOs, because they run entirely from the blockchain, with the aim of making users owners and part of the team, and enabling decentralized fundraising and more sophisticated tokenization. The blockchain hosts advanced smart contracts with ground-breaking new features, which include securely serving interactive web experiences directly to end users, processing and storing data with efficiency comparable to traditional IT, and directly creating transactions on other blockchains, such as Bitcoin.

Internet Computer on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Internet Computer-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ICP-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Internet Computer-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Internet Computer-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Internet Computer-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Internet Computer (ICP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Internet Computer (ICP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Internet Computer-rahakkeelle.

Tarkista Internet Computer-rahakkeen hintaennuste nyt!

Internet Computer (ICP) -rahakkeen tokenomiikka

Internet Computer (ICP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ICP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Internet Computer (ICP) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Internet Computer:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Internet Computer MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ICP paikallisiin valuuttoihin

Internet Computer-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Internet Computer toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Internet Computer-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Internet Computer”

Paljonko Internet Computer (ICP) on arvoltaan tänään?
ICP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 5.123 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ICP-USD-parin nykyinen hinta?
ICP -USD-parin nykyinen hinta on $ 5.123. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Internet Computer-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ICP markkina-arvo on $ 2.75B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ICP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ICP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 537.24M USD.
Mikä oli ICP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ICP saavutti ATH-hinnaksi 750.73047694 USD.
Mikä oli ICP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ICP-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ICP-rahakkeen treidausvolyymi?
ICP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.59M USD.
Nouseeko ICP tänä vuonna korkeammalle?
ICP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ICP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:58:31 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

