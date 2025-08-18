Internet Computer (ICP) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 5.053
$ 5.053$ 5.053
24 h:n matalin
$ 5.309
$ 5.309$ 5.309
24 h:n korkein
$ 5.053
$ 5.053$ 5.053
$ 5.309
$ 5.309$ 5.309
$ 750.73047694
$ 750.73047694$ 750.73047694
$ 0
$ 0$ 0
+0.64%
+0.23%
-7.11%
-7.11%
Internet Computer (ICP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 5.123. Viimeisen 24 tunnin aikana ICP on vaihdellut alimmillaan $ 5.053 ja korkeimmillaan $ 5.309 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ICP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 750.73047694, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ICP on muuttunut +0.64% viimeisen tunnin aikana, +0.23% 24 tunnin aikana ja -7.11% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Internet Computer (ICP) -rahakkeen markkinatiedot
No.40
$ 2.75B
$ 2.75B$ 2.75B
$ 1.59M
$ 1.59M$ 1.59M
$ 2.75B
$ 2.75B$ 2.75B
537.24M
537.24M 537.24M
--
----
537,238,714.0607957
537,238,714.0607957 537,238,714.0607957
0.07%
ICP
Internet Computer-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.75B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.59M. ICP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 537.24M ja sen kokonaistarjonta on 537238714.0607957. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.75B.
Internet Computer (ICP) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Internet Computer-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.01176
+0.23%
30 päivää
$ -0.928
-15.34%
60 päivää
$ +0.686
+15.46%
90 päivää
$ -0.285
-5.27%
Internet Computer-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään ICP-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.01176 (+0.23%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Internet Computer 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.928 (-15.34%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Internet Computer-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ICP-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.686 (+15.46%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Internet Computer-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.285 (-5.27%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Internet Computer (ICP)?
The Internet Computer provides the first true “World Computer” that can run any Web 2.0 system or service, and web3 services, entirely on-the-blockchain, including demanding web3 social media, without any need for centralized traditional IT such as cloud computing services. On the Internet Computer, services like social networks can be completely controlled by community DAOs, because they run entirely from the blockchain, with the aim of making users owners and part of the team, and enabling decentralized fundraising and more sophisticated tokenization. The blockchain hosts advanced smart contracts with ground-breaking new features, which include securely serving interactive web experiences directly to end users, processing and storing data with efficiency comparable to traditional IT, and directly creating transactions on other blockchains, such as Bitcoin.
Internet Computer-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Internet Computer (ICP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Internet Computer (ICP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Internet Computer-rahakkeelle.
Internet Computer (ICP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ICP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.