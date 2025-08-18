Mikä on Internet Computer (ICP)

The Internet Computer provides the first true “World Computer” that can run any Web 2.0 system or service, and web3 services, entirely on-the-blockchain, including demanding web3 social media, without any need for centralized traditional IT such as cloud computing services. On the Internet Computer, services like social networks can be completely controlled by community DAOs, because they run entirely from the blockchain, with the aim of making users owners and part of the team, and enabling decentralized fundraising and more sophisticated tokenization. The blockchain hosts advanced smart contracts with ground-breaking new features, which include securely serving interactive web experiences directly to end users, processing and storing data with efficiency comparable to traditional IT, and directly creating transactions on other blockchains, such as Bitcoin.

Internet Computer (ICP) -rahakkeen tokenomiikka

Internet Computer (ICP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ICP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Internet Computer-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Internet Computer toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Paljonko Internet Computer (ICP) on arvoltaan tänään? ICP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 5.123 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on ICP-USD-parin nykyinen hinta? $ 5.123 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo ICP -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Internet Computer-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen ICP markkina-arvo on $ 2.75B USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on ICP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? ICP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 537.24M USD . Mikä oli ICP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? ICP saavutti ATH-hinnaksi 750.73047694 USD . Mikä oli ICP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? ICP-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD . Mikä on ICP-rahakkeen treidausvolyymi? ICP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.59M USD .

