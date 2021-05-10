ICP

The Internet Computer provides the first true “World Computer” that can run any Web 2.0 system or service, and web3 services, entirely on-the-blockchain, including demanding web3 social media, without any need for centralized traditional IT such as cloud computing services. On the Internet Computer, services like social networks can be completely controlled by community DAOs, because they run entirely from the blockchain, with the aim of making users owners and part of the team, and enabling decentralized fundraising and more sophisticated tokenization. The blockchain hosts advanced smart contracts with ground-breaking new features, which include securely serving interactive web experiences directly to end users, processing and storing data with efficiency comparable to traditional IT, and directly creating transactions on other blockchains, such as Bitcoin.

NimiICP

SijoitusNo.44

Markkina-arvo$0,00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0,00

Markkinaosuus0.0006%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)%8,59

Kierrossa oleva tarjonta537.480.925,4157094

Enimmäistarjonta

Kokonaistarjonta537.480.925,4157094

Kierrossa oleva määrä%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta750.73047694,2021-05-10

Alin hinta0,2021-05-10

Julkinen lohkoketjuICP

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

