ICECREAM (ICECREAM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu ICECREAM (ICECREAM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

ICECREAM (ICECREAM) -rahakkeen tiedot IceCream AI is a DeFAI protocol that allows users to permissionlessly create and earn from Glaze Pools (GPs) based on their social media activity, primarily on X. Virallinen verkkosivusto: https://www.kol4u.xyz Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0xD438b82543FB109F34575c825edAeEFC98f1F2b4 Osta ICECREAM-rahaketta nyt!

ICECREAM (ICECREAM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ICECREAM (ICECREAM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 17.07M $ 17.07M $ 17.07M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0228 $ 0.0228 $ 0.0228 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000269589494391974 $ 0.000269589494391974 $ 0.000269589494391974 Nykyinen hinta: $ 0.01707 $ 0.01707 $ 0.01707 Lue lisää ICECREAM (ICECREAM) -rahakkeen hinnasta

ICECREAM (ICECREAM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ICECREAM (ICECREAM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ICECREAM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ICECREAM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ICECREAM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ICECREAM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ICECREAM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään ICECREAM (ICECREAM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ICECREAM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ICECREAM-rahakkeita MEXCistä nyt!

ICECREAM (ICECREAM) -rahakkeen hintahistoria ICECREAM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ICECREAM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ICECREAM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ICECREAM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ICECREAM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ICECREAM-rahakkeen hintaennuste nyt!

