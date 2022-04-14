Hivello (HVLO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Hivello (HVLO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Hivello (HVLO) -rahakkeen tiedot Hivello's mission is to radically simplify and open up DePIN mining to everyone. Hivello empowers users to access DePIN mining by aggregating DePIN networks into a hyper intelligent, super simple node application. Leveraging advanced AI (Hivello Intelligence) for mining reward optimization, Hivello ensures you're always mining the most profitable DePINs based on your hardware, location, and network conditions. This eliminates technical barriers, making it easy for anyone to participate and earn from decentralised infrastructure with zero up front fees. Virallinen verkkosivusto: https://hivello.com Valkoinen paperi: https://drive.google.com/file/d/1b6IpGARUdV0DXWsQIy0tQV3iegqNW86A/view Block Explorer: https://solscan.io/token/Gdck9KXSSiMMhNyjUjo4sVT1GDzeZnZP2yse9jhax3GR Osta HVLO-rahaketta nyt!

Hivello (HVLO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Hivello (HVLO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 430.67K $ 430.67K $ 430.67K Kokonaistarjonta: $ 9.99B $ 9.99B $ 9.99B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.97M $ 3.97M $ 3.97M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00949 $ 0.00949 $ 0.00949 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000326449368716657 $ 0.000326449368716657 $ 0.000326449368716657 Nykyinen hinta: $ 0.0003972 $ 0.0003972 $ 0.0003972 Lue lisää Hivello (HVLO) -rahakkeen hinnasta

Hivello (HVLO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Hivello (HVLO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HVLO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HVLO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HVLO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HVLO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Hivello (HVLO) -rahakkeen hintahistoria HVLO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HVLO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HVLO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HVLO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HVLO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HVLO-rahakkeen hintaennuste nyt!

