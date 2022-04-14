Hosky Token (HOSKY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Hosky Token (HOSKY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Hosky Token (HOSKY) -rahakkeen tiedot Hosky Token ($HOSKY) was created due to the lack of low-quality meme tokens on the Cardano Ecosystem. We saw that such a great need existed and are here to fill that gaping hole as any good boy would. We bring aboslutely nothing other than low-quality memes, no financial value, no promises of mastiff gains, no mind-beagle-ing technology , just doggo memes. Virallinen verkkosivusto: https://hosky.io/ Valkoinen paperi: https://hosky.io/assets/Brown-Paw-per-v0.69-Revision-420.pdf Block Explorer: https://cardanoscan.io/token/f03c3a145fc45a873d999e0ef0b594d681a2238e Osta HOSKY-rahaketta nyt!

Hosky Token (HOSKY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Hosky Token (HOSKY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 19.31M $ 19.31M $ 19.31M Kokonaistarjonta: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 228.00T $ 228.00T $ 228.00T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 84.71M $ 84.71M $ 84.71M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.000000550002 $ 0.000000550002 $ 0.000000550002 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000004215354442 $ 0.000000004215354442 $ 0.000000004215354442 Nykyinen hinta: $ 0.000000084705 $ 0.000000084705 $ 0.000000084705 Lue lisää Hosky Token (HOSKY) -rahakkeen hinnasta

Hosky Token (HOSKY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Hosky Token (HOSKY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HOSKY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HOSKY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HOSKY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HOSKY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka HOSKY-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Hosky Token (HOSKY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita HOSKY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan HOSKY-rahakkeita MEXCistä nyt!

Hosky Token (HOSKY) -rahakkeen hintahistoria HOSKY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HOSKY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HOSKY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HOSKY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HOSKY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HOSKY-rahakkeen hintaennuste nyt!

