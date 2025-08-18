Lisätietoja HOSKY-rahakkeesta

Hosky Token-logo

Hosky Token – hinta (HOSKY)

1HOSKY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00000007534
$0.00000007534$0.00000007534
+0.06%1D
USD
Reaaliaikainen Hosky Token (HOSKY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:55:46 (UTC+8)

Hosky Token (HOSKY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0000000741
$ 0.0000000741$ 0.0000000741
24 h:n matalin
$ 0.000000077478
$ 0.000000077478$ 0.000000077478
24 h:n korkein

$ 0.0000000741
$ 0.0000000741$ 0.0000000741

$ 0.000000077478
$ 0.000000077478$ 0.000000077478

$ 0.000000469432894668
$ 0.000000469432894668$ 0.000000469432894668

$ 0.000000004215354442
$ 0.000000004215354442$ 0.000000004215354442

+0.06%

+0.06%

-8.37%

-8.37%

Hosky Token (HOSKY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00000007534. Viimeisen 24 tunnin aikana HOSKY on vaihdellut alimmillaan $ 0.0000000741 ja korkeimmillaan $ 0.000000077478 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HOSKY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000000469432894668, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000000004215354442.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HOSKY on muuttunut +0.06% viimeisen tunnin aikana, +0.06% 24 tunnin aikana ja -8.37% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Hosky Token (HOSKY) -rahakkeen markkinatiedot

No.940

$ 17.18M
$ 17.18M$ 17.18M

$ 1.79K
$ 1.79K$ 1.79K

$ 75.34M
$ 75.34M$ 75.34M

228.00T
228.00T 228.00T

1,000,000,000,000,001
1,000,000,000,000,001 1,000,000,000,000,001

1,000,000,000,000,001
1,000,000,000,000,001 1,000,000,000,000,001

22.79%

ADA

Hosky Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 17.18M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.79K. HOSKY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 228.00T ja sen kokonaistarjonta on 1000000000000001. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 75.34M.

Hosky Token (HOSKY) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Hosky Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00000000004518+0.06%
30 päivää$ -0.000000006283-7.70%
60 päivää$ +0.000000040941+119.01%
90 päivää$ +0.000000010638+16.44%
Hosky Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään HOSKY-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000000004518 (+0.06%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Hosky Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000000006283 (-7.70%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Hosky Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, HOSKY-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000000040941 (+119.01%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Hosky Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.000000010638 (+16.44%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Hosky Token (HOSKY)?

Tarkista Hosky Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Hosky Token (HOSKY)

Hosky Token ($HOSKY) was created due to the lack of low-quality meme tokens on the Cardano Ecosystem. We saw that such a great need existed and are here to fill that gaping hole as any good boy would. We bring aboslutely nothing other than low-quality memes, no financial value, no promises of mastiff gains, no mind-beagle-ing technology , just doggo memes.

Hosky Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Hosky Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista HOSKY-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Hosky Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Hosky Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Hosky Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Hosky Token (HOSKY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hosky Token (HOSKY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hosky Token-rahakkeelle.

Tarkista Hosky Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

Hosky Token (HOSKY) -rahakkeen tokenomiikka

Hosky Token (HOSKY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HOSKY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Hosky Token (HOSKY) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Hosky Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Hosky Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

HOSKY paikallisiin valuuttoihin

Hosky Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Hosky Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Hosky Token-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Hosky Token”

Paljonko Hosky Token (HOSKY) on arvoltaan tänään?
HOSKY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00000007534 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HOSKY-USD-parin nykyinen hinta?
HOSKY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00000007534. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Hosky Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HOSKY markkina-arvo on $ 17.18M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HOSKY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HOSKY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 228.00T USD.
Mikä oli HOSKY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HOSKY saavutti ATH-hinnaksi 0.000000469432894668 USD.
Mikä oli HOSKY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HOSKY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000000004215354442 USD.
Mikä on HOSKY-rahakkeen treidausvolyymi?
HOSKY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.79K USD.
Nouseeko HOSKY tänä vuonna korkeammalle?
HOSKY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HOSKY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:55:46 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

