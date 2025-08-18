Mikä on Hosky Token (HOSKY)

Hosky Token ($HOSKY) was created due to the lack of low-quality meme tokens on the Cardano Ecosystem. We saw that such a great need existed and are here to fill that gaping hole as any good boy would. We bring aboslutely nothing other than low-quality memes, no financial value, no promises of mastiff gains, no mind-beagle-ing technology , just doggo memes.

Hosky Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Hosky Token (HOSKY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hosky Token (HOSKY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hosky Token-rahakkeelle.

Hosky Token (HOSKY) -rahakkeen tokenomiikka

Hosky Token (HOSKY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HOSKY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Hosky Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Hosky Token” Paljonko Hosky Token (HOSKY) on arvoltaan tänään? HOSKY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00000007534 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on HOSKY-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.00000007534 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo HOSKY -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Hosky Token-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen HOSKY markkina-arvo on $ 17.18M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on HOSKY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? HOSKY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 228.00T USD . Mikä oli HOSKY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? HOSKY saavutti ATH-hinnaksi 0.000000469432894668 USD . Mikä oli HOSKY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? HOSKY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000000004215354442 USD . Mikä on HOSKY-rahakkeen treidausvolyymi? HOSKY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.79K USD . Nouseeko HOSKY tänä vuonna korkeammalle? HOSKY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HOSKY-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Hosky Token (HOSKY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

