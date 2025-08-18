Lisätietoja HOPR-rahakkeesta

HOPR Token-logo

HOPR Token – hinta (HOPR)

1HOPR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.06435
$0.06435
+0.53%1D
USD
Reaaliaikainen HOPR Token (HOPR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:55:38 (UTC+8)

HOPR Token (HOPR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.06371
$ 0.06371
24 h:n matalin
$ 0.06968
$ 0.06968
24 h:n korkein

$ 0.06371
$ 0.06371

$ 0.06968
$ 0.06968

$ 0.97174497
$ 0.97174497

$ 0.030108303598352832
$ 0.030108303598352832

+0.50%

+0.53%

+4.97%

+4.97%

HOPR Token (HOPR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0643. Viimeisen 24 tunnin aikana HOPR on vaihdellut alimmillaan $ 0.06371 ja korkeimmillaan $ 0.06968 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HOPR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.97174497, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.030108303598352832.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HOPR on muuttunut +0.50% viimeisen tunnin aikana, +0.53% 24 tunnin aikana ja +4.97% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

HOPR Token (HOPR) -rahakkeen markkinatiedot

No.834

$ 21.94M
$ 21.94M

$ 63.31K
$ 63.31K

$ 64.30M
$ 64.30M

341.17M
341.17M

1,000,000,000
1,000,000,000

394,545,361
394,545,361

34.11%

ETH

HOPR Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 21.94M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 63.31K. HOPR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 341.17M ja sen kokonaistarjonta on 394545361. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 64.30M.

HOPR Token (HOPR) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän HOPR Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0003393+0.53%
30 päivää$ +0.00452+7.56%
60 päivää$ +0.02783+76.30%
90 päivää$ +0.01331+26.10%
HOPR Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään HOPR-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0003393 (+0.53%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

HOPR Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00452 (+7.56%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

HOPR Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, HOPR-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.02783 (+76.30%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

HOPR Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.01331 (+26.10%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle HOPR Token (HOPR)?

Tarkista HOPR Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on HOPR Token (HOPR)

HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain.

HOPR Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja HOPR Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista HOPR-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue HOPR Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään HOPR Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

HOPR Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon HOPR Token (HOPR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko HOPR Token (HOPR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita HOPR Token-rahakkeelle.

Tarkista HOPR Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

HOPR Token (HOPR) -rahakkeen tokenomiikka

HOPR Token (HOPR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HOPR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

HOPR Token (HOPR) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa HOPR Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa HOPR Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

HOPR paikallisiin valuuttoihin

1 HOPR Token(HOPR) - VND
1,692.0545
1 HOPR Token(HOPR) - AUD
A$0.099665
1 HOPR Token(HOPR) - GBP
0.047582
1 HOPR Token(HOPR) - EUR
0.055298
1 HOPR Token(HOPR) - USD
$0.0643
1 HOPR Token(HOPR) - MYR
RM0.271346
1 HOPR Token(HOPR) - TRY
2.631799
1 HOPR Token(HOPR) - JPY
¥9.5164
1 HOPR Token(HOPR) - ARS
ARS$84.494058
1 HOPR Token(HOPR) - RUB
5.180651
1 HOPR Token(HOPR) - INR
5.615962
1 HOPR Token(HOPR) - IDR
Rp1,054.098192
1 HOPR Token(HOPR) - KRW
90.182036
1 HOPR Token(HOPR) - PHP
3.677317
1 HOPR Token(HOPR) - EGP
￡E.3.117907
1 HOPR Token(HOPR) - BRL
R$0.352364
1 HOPR Token(HOPR) - CAD
C$0.089377
1 HOPR Token(HOPR) - BDT
7.820166
1 HOPR Token(HOPR) - NGN
98.770587
1 HOPR Token(HOPR) - COP
$259.273675
1 HOPR Token(HOPR) - ZAR
R.1.141325
1 HOPR Token(HOPR) - UAH
2.647874
1 HOPR Token(HOPR) - VES
Bs8.8091
1 HOPR Token(HOPR) - CLP
$62.2424
1 HOPR Token(HOPR) - PKR
Rs18.127456
1 HOPR Token(HOPR) - KZT
34.550962
1 HOPR Token(HOPR) - THB
฿2.100681
1 HOPR Token(HOPR) - TWD
NT$1.96115
1 HOPR Token(HOPR) - AED
د.إ0.235981
1 HOPR Token(HOPR) - CHF
Fr0.05144
1 HOPR Token(HOPR) - HKD
HK$0.502183
1 HOPR Token(HOPR) - AMD
֏24.60761
1 HOPR Token(HOPR) - MAD
.د.م0.579343
1 HOPR Token(HOPR) - MXN
$1.206268
1 HOPR Token(HOPR) - SAR
ريال0.241125
1 HOPR Token(HOPR) - PLN
0.235338
1 HOPR Token(HOPR) - RON
лв0.279705
1 HOPR Token(HOPR) - SEK
kr0.617923
1 HOPR Token(HOPR) - BGN
лв0.108024
1 HOPR Token(HOPR) - HUF
Ft21.975168
1 HOPR Token(HOPR) - CZK
1.361231
1 HOPR Token(HOPR) - KWD
د.ك0.0196115
1 HOPR Token(HOPR) - ILS
0.219263
1 HOPR Token(HOPR) - AOA
Kz58.936737
1 HOPR Token(HOPR) - BHD
.د.ب0.0242411
1 HOPR Token(HOPR) - BMD
$0.0643
1 HOPR Token(HOPR) - DKK
kr0.413449
1 HOPR Token(HOPR) - HNL
L1.690447
1 HOPR Token(HOPR) - MUR
2.940439
1 HOPR Token(HOPR) - NAD
$1.136181
1 HOPR Token(HOPR) - NOK
kr0.654574
1 HOPR Token(HOPR) - NZD
$0.109953
1 HOPR Token(HOPR) - PAB
B/.0.0643
1 HOPR Token(HOPR) - PGK
K0.266202
1 HOPR Token(HOPR) - QAR
ر.ق0.234052
1 HOPR Token(HOPR) - RSD
дин.6.487227

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”HOPR Token”

Paljonko HOPR Token (HOPR) on arvoltaan tänään?
HOPR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0643 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HOPR-USD-parin nykyinen hinta?
HOPR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0643. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on HOPR Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HOPR markkina-arvo on $ 21.94M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HOPR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HOPR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 341.17M USD.
Mikä oli HOPR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HOPR saavutti ATH-hinnaksi 0.97174497 USD.
Mikä oli HOPR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HOPR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.030108303598352832 USD.
Mikä on HOPR-rahakkeen treidausvolyymi?
HOPR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 63.31K USD.
Nouseeko HOPR tänä vuonna korkeammalle?
HOPR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HOPR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:55:38 (UTC+8)

HOPR Token (HOPR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

HOPR-USD-laskin

Summa

HOPR
HOPR
USD
USD

1 HOPR = 0.0643 USD

Treidaa HOPR-rahaketta

HOPRUSDT
$0.06435
$0.06435
+0.57%

