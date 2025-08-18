HOPR Token (HOPR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0643. Viimeisen 24 tunnin aikana HOPR on vaihdellut alimmillaan $ 0.06371 ja korkeimmillaan $ 0.06968 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HOPR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.97174497, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.030108303598352832.
Lyhyen aikavälin tuloksissa HOPR on muuttunut +0.50% viimeisen tunnin aikana, +0.53% 24 tunnin aikana ja +4.97% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
HOPR Token (HOPR) -rahakkeen markkinatiedot
No.834
$ 21.94M
$ 63.31K
$ 64.30M
341.17M
1,000,000,000
394,545,361
34.11%
ETH
HOPR Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 21.94M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 63.31K. HOPR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 341.17M ja sen kokonaistarjonta on 394545361. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 64.30M.
HOPR Token (HOPR) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän HOPR Token-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.0003393
+0.53%
30 päivää
$ +0.00452
+7.56%
60 päivää
$ +0.02783
+76.30%
90 päivää
$ +0.01331
+26.10%
HOPR Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään HOPR-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0003393 (+0.53%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
HOPR Token 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00452 (+7.56%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
HOPR Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, HOPR-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.02783 (+76.30%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
HOPR Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.01331 (+26.10%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle HOPR Token (HOPR)?
HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain.
HOPR Token-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon HOPR Token (HOPR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko HOPR Token (HOPR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita HOPR Token-rahakkeelle.
HOPR Token (HOPR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HOPR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
HOPR Token (HOPR) -ostamisen perusteet
