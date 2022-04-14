HOPR Token (HOPR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu HOPR Token (HOPR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

HOPR Token (HOPR) -rahakkeen tiedot HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain. Virallinen verkkosivusto: https://hoprnet.org/ Valkoinen paperi: https://docs.hoprnet.org/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf5581dfefd8fb0e4aec526be659cfab1f8c781da Osta HOPR-rahaketta nyt!

HOPR Token (HOPR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu HOPR Token (HOPR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 22.42M $ 22.42M $ 22.42M Kokonaistarjonta: $ 394.55M $ 394.55M $ 394.55M Kierrossa oleva tarjonta: $ 341.17M $ 341.17M $ 341.17M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 65.72M $ 65.72M $ 65.72M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.688 $ 1.688 $ 1.688 Kaikkien aikojen alin: $ 0.030108303598352832 $ 0.030108303598352832 $ 0.030108303598352832 Nykyinen hinta: $ 0.06572 $ 0.06572 $ 0.06572 Lue lisää HOPR Token (HOPR) -rahakkeen hinnasta

HOPR Token (HOPR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset HOPR Token (HOPR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HOPR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HOPR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HOPR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HOPR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

HOPR Token (HOPR) -rahakkeen hintahistoria HOPR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HOPR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

