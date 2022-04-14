Hedera Guild Game (HGG) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Hedera Guild Game (HGG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Hedera Guild Game (HGG) -rahakkeen tiedot Hedera Guild Game Token is Hedera-based reward-type token commonly used in an ecosystem where blockchain-based NFT mobile games and metaverses are organically connected that are developed and supplied by Hedera Guild Game. Virallinen verkkosivusto: https://hguild.io/ Valkoinen paperi: https://hguild.io/resources/doc/HGGWP1.1eng.pdf Block Explorer: https://hashscan.io/mainnet/token/0.0.6722561 Osta HGG-rahaketta nyt!

Hedera Guild Game (HGG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Hedera Guild Game (HGG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.008 $ 0.008 $ 0.008 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000446934275019267 $ 0.000446934275019267 $ 0.000446934275019267 Nykyinen hinta: $ 0.000512 $ 0.000512 $ 0.000512 Lue lisää Hedera Guild Game (HGG) -rahakkeen hinnasta

Hedera Guild Game (HGG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Hedera Guild Game (HGG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HGG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HGG-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HGG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HGG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Hedera Guild Game (HGG) -rahakkeen hintahistoria HGG -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HGG-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HGG-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HGG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HGG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HGG-rahakkeen hintaennuste nyt!

