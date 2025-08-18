Lisätietoja HGG-rahakkeesta

Hedera Guild Game-logo

Hedera Guild Game – hinta (HGG)

1HGG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.000532
$0.000532$0.000532
-0.56%1D
USD
Reaaliaikainen Hedera Guild Game (HGG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:20:05 (UTC+8)

Hedera Guild Game (HGG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000532
$ 0.000532$ 0.000532
24 h:n matalin
$ 0.000539
$ 0.000539$ 0.000539
24 h:n korkein

$ 0.000532
$ 0.000532$ 0.000532

$ 0.000539
$ 0.000539$ 0.000539

$ 0.1749373438815988
$ 0.1749373438815988$ 0.1749373438815988

$ 0.000446934275019267
$ 0.000446934275019267$ 0.000446934275019267

-0.19%

-0.55%

+9.46%

+9.46%

Hedera Guild Game (HGG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000532. Viimeisen 24 tunnin aikana HGG on vaihdellut alimmillaan $ 0.000532 ja korkeimmillaan $ 0.000539 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HGG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.1749373438815988, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000446934275019267.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HGG on muuttunut -0.19% viimeisen tunnin aikana, -0.55% 24 tunnin aikana ja +9.46% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Hedera Guild Game (HGG) -rahakkeen markkinatiedot

No.4177

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 124.61K
$ 124.61K$ 124.61K

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

HBAR

Hedera Guild Game-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 124.61K. HGG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 2000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.06M.

Hedera Guild Game (HGG) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Hedera Guild Game-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000003-0.55%
30 päivää$ -0.001008-65.46%
60 päivää$ -0.000868-62.00%
90 päivää$ -0.001178-68.89%
Hedera Guild Game-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään HGG-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000003 (-0.55%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Hedera Guild Game 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.001008 (-65.46%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Hedera Guild Game-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, HGG-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000868 (-62.00%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Hedera Guild Game-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.001178 (-68.89%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Hedera Guild Game (HGG)?

Tarkista Hedera Guild Game-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Hedera Guild Game (HGG)

Hedera Guild Game Token is Hedera-based reward-type token commonly used in an ecosystem where blockchain-based NFT mobile games and metaverses are organically connected that are developed and supplied by Hedera Guild Game.

Hedera Guild Game on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Hedera Guild Game-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista HGG-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Hedera Guild Game-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Hedera Guild Game-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Hedera Guild Game-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Hedera Guild Game (HGG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hedera Guild Game (HGG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hedera Guild Game-rahakkeelle.

Tarkista Hedera Guild Game-rahakkeen hintaennuste nyt!

Hedera Guild Game (HGG) -rahakkeen tokenomiikka

Hedera Guild Game (HGG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HGG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Hedera Guild Game (HGG) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Hedera Guild Game:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Hedera Guild Game MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

HGG paikallisiin valuuttoihin

1 Hedera Guild Game(HGG) - VND
13.99958
1 Hedera Guild Game(HGG) - AUD
A$0.0008246
1 Hedera Guild Game(HGG) - GBP
0.00039368
1 Hedera Guild Game(HGG) - EUR
0.00045752
1 Hedera Guild Game(HGG) - USD
$0.000532
1 Hedera Guild Game(HGG) - MYR
RM0.00224504
1 Hedera Guild Game(HGG) - TRY
0.02181732
1 Hedera Guild Game(HGG) - JPY
¥0.078736
1 Hedera Guild Game(HGG) - ARS
ARS$0.69907992
1 Hedera Guild Game(HGG) - RUB
0.04286324
1 Hedera Guild Game(HGG) - INR
0.04643828
1 Hedera Guild Game(HGG) - IDR
Rp8.72131008
1 Hedera Guild Game(HGG) - KRW
0.7440552
1 Hedera Guild Game(HGG) - PHP
0.03042508
1 Hedera Guild Game(HGG) - EGP
￡E.0.02579136
1 Hedera Guild Game(HGG) - BRL
R$0.00291004
1 Hedera Guild Game(HGG) - CAD
C$0.00073948
1 Hedera Guild Game(HGG) - BDT
0.06470184
1 Hedera Guild Game(HGG) - NGN
0.81719988
1 Hedera Guild Game(HGG) - COP
$2.145157
1 Hedera Guild Game(HGG) - ZAR
R.0.0094164
1 Hedera Guild Game(HGG) - UAH
0.02190776
1 Hedera Guild Game(HGG) - VES
Bs0.072884
1 Hedera Guild Game(HGG) - CLP
$0.51604
1 Hedera Guild Game(HGG) - PKR
Rs0.15053472
1 Hedera Guild Game(HGG) - KZT
0.28586488
1 Hedera Guild Game(HGG) - THB
฿0.01735384
1 Hedera Guild Game(HGG) - TWD
NT$0.01624196
1 Hedera Guild Game(HGG) - AED
د.إ0.00195244
1 Hedera Guild Game(HGG) - CHF
Fr0.0004256
1 Hedera Guild Game(HGG) - HKD
HK$0.00415492
1 Hedera Guild Game(HGG) - AMD
֏0.20398476
1 Hedera Guild Game(HGG) - MAD
.د.م0.00479332
1 Hedera Guild Game(HGG) - MXN
$0.00996968
1 Hedera Guild Game(HGG) - SAR
ريال0.001995
1 Hedera Guild Game(HGG) - PLN
0.00194712
1 Hedera Guild Game(HGG) - RON
лв0.0023142
1 Hedera Guild Game(HGG) - SEK
kr0.00512316
1 Hedera Guild Game(HGG) - BGN
лв0.00089376
1 Hedera Guild Game(HGG) - HUF
Ft0.18169396
1 Hedera Guild Game(HGG) - CZK
0.01125712
1 Hedera Guild Game(HGG) - KWD
د.ك0.00016226
1 Hedera Guild Game(HGG) - ILS
0.0018088
1 Hedera Guild Game(HGG) - AOA
Kz0.48673212
1 Hedera Guild Game(HGG) - BHD
.د.ب0.000200564
1 Hedera Guild Game(HGG) - BMD
$0.000532
1 Hedera Guild Game(HGG) - DKK
kr0.00342076
1 Hedera Guild Game(HGG) - HNL
L0.01397032
1 Hedera Guild Game(HGG) - MUR
0.02432836
1 Hedera Guild Game(HGG) - NAD
$0.0094164
1 Hedera Guild Game(HGG) - NOK
kr0.00541576
1 Hedera Guild Game(HGG) - NZD
$0.00090972
1 Hedera Guild Game(HGG) - PAB
B/.0.000532
1 Hedera Guild Game(HGG) - PGK
K0.00222908
1 Hedera Guild Game(HGG) - QAR
ر.ق0.00193648
1 Hedera Guild Game(HGG) - RSD
дин.0.05370008

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Hedera Guild Game”

Paljonko Hedera Guild Game (HGG) on arvoltaan tänään?
HGG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000532 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HGG-USD-parin nykyinen hinta?
HGG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.000532. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Hedera Guild Game-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HGG markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HGG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HGG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli HGG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HGG saavutti ATH-hinnaksi 0.1749373438815988 USD.
Mikä oli HGG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HGG-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000446934275019267 USD.
Mikä on HGG-rahakkeen treidausvolyymi?
HGG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 124.61K USD.
Nouseeko HGG tänä vuonna korkeammalle?
HGG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HGG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:20:05 (UTC+8)

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

