Hedera Guild Game (HGG) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000532
24 h:n matalin
$ 0.000539
24 h:n korkein
$ 0.000532
$ 0.000539
$ 0.1749373438815988
$ 0.000446934275019267
-0.19%
-0.55%
+9.46%
Hedera Guild Game (HGG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000532. Viimeisen 24 tunnin aikana HGG on vaihdellut alimmillaan $ 0.000532 ja korkeimmillaan $ 0.000539 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HGG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.1749373438815988, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000446934275019267.
Lyhyen aikavälin tuloksissa HGG on muuttunut -0.19% viimeisen tunnin aikana, -0.55% 24 tunnin aikana ja +9.46% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Hedera Guild Game (HGG) -rahakkeen markkinatiedot
No.4177
$ 0.00
$ 124.61K
$ 1.06M
0.00
2,000,000,000
HBAR
Hedera Guild Game-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 124.61K. HGG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 2000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.06M.
Hedera Guild Game (HGG) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Hedera Guild Game-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.000003
-0.55%
30 päivää
$ -0.001008
-65.46%
60 päivää
$ -0.000868
-62.00%
90 päivää
$ -0.001178
-68.89%
Hedera Guild Game-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään HGG-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000003 (-0.55%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Hedera Guild Game 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.001008 (-65.46%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Hedera Guild Game-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, HGG-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000868 (-62.00%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Hedera Guild Game-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.001178 (-68.89%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Hedera Guild Game (HGG)?
Hedera Guild Game Token is Hedera-based reward-type token commonly used in an ecosystem where blockchain-based NFT mobile games and metaverses are organically connected that are developed and supplied by Hedera Guild Game.
Hedera Guild Game-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Hedera Guild Game (HGG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hedera Guild Game (HGG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hedera Guild Game-rahakkeelle.
Hedera Guild Game (HGG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HGG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Hedera Guild Game (HGG) -ostamisen perusteet
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.