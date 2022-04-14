Handy (HANDY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Handy (HANDY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Handy (HANDY) -rahakkeen tiedot HANDY is a blockchain-based game platform that provides various services and contents in DeFi, NFT, P2E, and more. HANDY currently provides these two great services HandyPick and King of Planets. HANDY will have more services later and expand its ecosystem continuously. Virallinen verkkosivusto: https://handypick.io/ Valkoinen paperi: https://handypick.io/download/Handy_Whitepaper_ver.1.5_EN.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x8bbe1a2961B41340468D0548c2cd5B7DFA9b684c Osta HANDY-rahaketta nyt!

Handy (HANDY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Handy (HANDY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.73M $ 2.73M $ 2.73M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 945.97M $ 945.97M $ 945.97M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 28.90M $ 28.90M $ 28.90M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.13265 $ 0.13265 $ 0.13265 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000179943687838329 $ 0.000179943687838329 $ 0.000179943687838329 Nykyinen hinta: $ 0.0028899 $ 0.0028899 $ 0.0028899 Lue lisää Handy (HANDY) -rahakkeen hinnasta

Handy (HANDY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Handy (HANDY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HANDY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HANDY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HANDY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HANDY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Handy (HANDY) -rahakkeen hintahistoria HANDY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HANDY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HANDY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HANDY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HANDY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HANDY-rahakkeen hintaennuste nyt!

