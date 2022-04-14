Gui Inu (GUI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Gui Inu (GUI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Gui Inu (GUI) -rahakkeen tiedot Gui Inu is the top dog community token on Aptos, aimed at incentivizing and rewarding Inventive developments through community grants, fostering a culture of fun vibes, high engagement and camaraderie. A drive to integrate seamlessly across the Aptos ecosystem , supporting the growth of diverse use cases and ensuring continual revitalization within the ecosystem. Virallinen verkkosivusto: http://guiinu.com/ Valkoinen paperi: https://guiinu.medium.com/gui-the-story-mission-future-d8a6bcb9c32d Block Explorer: https://tracemove.io/coin/0xe4ccb6d39136469f376242c31b34d10515c8eaaa38092f804db8e08a8f53c5b2::assets_v1::EchoCoin002/Gui%20Inu/GUI Osta GUI-rahaketta nyt!

Gui Inu (GUI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Gui Inu (GUI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Kokonaistarjonta: $ 777.78B $ 777.78B $ 777.78B Kierrossa oleva tarjonta: $ 555.90B $ 555.90B $ 555.90B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.39M $ 2.39M $ 2.39M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0001084 $ 0.0001084 $ 0.0001084 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000002770544535304 $ 0.000002770544535304 $ 0.000002770544535304 Nykyinen hinta: $ 0.00000307 $ 0.00000307 $ 0.00000307 Lue lisää Gui Inu (GUI) -rahakkeen hinnasta

Gui Inu (GUI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Gui Inu (GUI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GUI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GUI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GUI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GUI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GUI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Gui Inu (GUI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GUI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GUI-rahakkeita MEXCistä nyt!

Gui Inu (GUI) -rahakkeen hintahistoria GUI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GUI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GUI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GUI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GUI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GUI-rahakkeen hintaennuste nyt!

