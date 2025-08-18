Mikä on Gui Inu (GUI)

Gui Inu is the top dog community token on Aptos, aimed at incentivizing and rewarding Inventive developments through community grants, fostering a culture of fun vibes, high engagement and camaraderie. A drive to integrate seamlessly across the Aptos ecosystem , supporting the growth of diverse use cases and ensuring continual revitalization within the ecosystem.

Gui Inu on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Gui Inu-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Lisäksi voit tehdä seuraavat:

- Tarkista GUI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.

- Lue Gui Inu-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Gui Inu-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Gui Inu-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Gui Inu (GUI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Gui Inu (GUI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Gui Inu-rahakkeelle.

Tarkista Gui Inu-rahakkeen hintaennuste nyt!

Gui Inu (GUI) -rahakkeen tokenomiikka

Gui Inu (GUI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GUI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Gui Inu (GUI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Gui Inu:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Gui Inu MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

GUI paikallisiin valuuttoihin

Kokeile Muunninta

Gui Inu-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Gui Inu toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Gui Inu” Paljonko Gui Inu (GUI) on arvoltaan tänään? GUI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00000281 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on GUI-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.00000281 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo GUI -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Gui Inu-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen GUI markkina-arvo on $ 1.56M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on GUI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? GUI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 555.90B USD . Mikä oli GUI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? GUI saavutti ATH-hinnaksi 0.000579846469264794 USD . Mikä oli GUI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? GUI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00000289008761546 USD . Mikä on GUI-rahakkeen treidausvolyymi? GUI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 149.71K USD . Nouseeko GUI tänä vuonna korkeammalle? GUI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GUI-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Gui Inu (GUI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä? Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.