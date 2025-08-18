Lisätietoja GUI-rahakkeesta

GUI-rahakkeen hintatiedot

GUI-rahakkeen valkoinen paperi

GUI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

GUI-rahakkeen tokenomiikka

GUI-rahakkeen hintaennuste

GUI-rahakkeen historia

GUI-osto-opas

GUI/fiat-valuuttamuunnin

GUI-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Gui Inu-logo

Gui Inu – hinta (GUI)

1GUI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00000281
$0.00000281$0.00000281
+0.71%1D
USD
Reaaliaikainen Gui Inu (GUI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:06:28 (UTC+8)

Gui Inu (GUI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00000277
$ 0.00000277$ 0.00000277
24 h:n matalin
$ 0.000003
$ 0.000003$ 0.000003
24 h:n korkein

$ 0.00000277
$ 0.00000277$ 0.00000277

$ 0.000003
$ 0.000003$ 0.000003

$ 0.000579846469264794
$ 0.000579846469264794$ 0.000579846469264794

$ 0.00000289008761546
$ 0.00000289008761546$ 0.00000289008761546

-0.36%

+0.71%

-25.07%

-25.07%

Gui Inu (GUI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00000281. Viimeisen 24 tunnin aikana GUI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00000277 ja korkeimmillaan $ 0.000003 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GUI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000579846469264794, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00000289008761546.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GUI on muuttunut -0.36% viimeisen tunnin aikana, +0.71% 24 tunnin aikana ja -25.07% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Gui Inu (GUI) -rahakkeen markkinatiedot

No.1913

$ 1.56M
$ 1.56M$ 1.56M

$ 149.71K
$ 149.71K$ 149.71K

$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M

555.90B
555.90B 555.90B

777,777,777,776.9
777,777,777,776.9 777,777,777,776.9

777,777,777,776.9
777,777,777,776.9 777,777,777,776.9

71.47%

APTOS

Gui Inu-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.56M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 149.71K. GUI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 555.90B ja sen kokonaistarjonta on 777777777776.9. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.19M.

Gui Inu (GUI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Gui Inu-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000000198+0.71%
30 päivää$ -0.00000167-37.28%
60 päivää$ -0.00000124-30.62%
90 päivää$ -0.00000492-63.65%
Gui Inu-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään GUI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000000198 (+0.71%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Gui Inu 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00000167 (-37.28%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Gui Inu-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GUI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000124 (-30.62%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Gui Inu-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00000492 (-63.65%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Gui Inu (GUI)?

Tarkista Gui Inu-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Gui Inu (GUI)

Gui Inu is the top dog community token on Aptos, aimed at incentivizing and rewarding Inventive developments through community grants, fostering a culture of fun vibes, high engagement and camaraderie. A drive to integrate seamlessly across the Aptos ecosystem , supporting the growth of diverse use cases and ensuring continual revitalization within the ecosystem.

Gui Inu on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Gui Inu-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista GUI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Gui Inu-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Gui Inu-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Gui Inu-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Gui Inu (GUI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Gui Inu (GUI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Gui Inu-rahakkeelle.

Tarkista Gui Inu-rahakkeen hintaennuste nyt!

Gui Inu (GUI) -rahakkeen tokenomiikka

Gui Inu (GUI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GUI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Gui Inu (GUI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Gui Inu:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Gui Inu MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

GUI paikallisiin valuuttoihin

1 Gui Inu(GUI) - VND
0.07394515
1 Gui Inu(GUI) - AUD
A$0.0000043555
1 Gui Inu(GUI) - GBP
0.0000020794
1 Gui Inu(GUI) - EUR
0.0000024166
1 Gui Inu(GUI) - USD
$0.00000281
1 Gui Inu(GUI) - MYR
RM0.0000118582
1 Gui Inu(GUI) - TRY
0.0001150133
1 Gui Inu(GUI) - JPY
¥0.00041588
1 Gui Inu(GUI) - ARS
ARS$0.0036925086
1 Gui Inu(GUI) - RUB
0.0002264017
1 Gui Inu(GUI) - INR
0.0002452568
1 Gui Inu(GUI) - IDR
Rp0.0460655664
1 Gui Inu(GUI) - KRW
0.0039355736
1 Gui Inu(GUI) - PHP
0.0001606477
1 Gui Inu(GUI) - EGP
￡E.0.0001362569
1 Gui Inu(GUI) - BRL
R$0.0000153707
1 Gui Inu(GUI) - CAD
C$0.0000039059
1 Gui Inu(GUI) - BDT
0.0003417522
1 Gui Inu(GUI) - NGN
0.0043164129
1 Gui Inu(GUI) - COP
$0.0113306225
1 Gui Inu(GUI) - ZAR
R.0.0000498213
1 Gui Inu(GUI) - UAH
0.0001157158
1 Gui Inu(GUI) - VES
Bs0.00038497
1 Gui Inu(GUI) - CLP
$0.0027257
1 Gui Inu(GUI) - PKR
Rs0.0007921952
1 Gui Inu(GUI) - KZT
0.0015099254
1 Gui Inu(GUI) - THB
฿0.0000918027
1 Gui Inu(GUI) - TWD
NT$0.000085705
1 Gui Inu(GUI) - AED
د.إ0.0000103127
1 Gui Inu(GUI) - CHF
Fr0.000002248
1 Gui Inu(GUI) - HKD
HK$0.0000219461
1 Gui Inu(GUI) - AMD
֏0.001075387
1 Gui Inu(GUI) - MAD
.د.م0.0000253181
1 Gui Inu(GUI) - MXN
$0.0000527156
1 Gui Inu(GUI) - SAR
ريال0.0000105375
1 Gui Inu(GUI) - PLN
0.0000102846
1 Gui Inu(GUI) - RON
лв0.0000122235
1 Gui Inu(GUI) - SEK
kr0.0000270322
1 Gui Inu(GUI) - BGN
лв0.0000047208
1 Gui Inu(GUI) - HUF
Ft0.0009596993
1 Gui Inu(GUI) - CZK
0.0000594877
1 Gui Inu(GUI) - KWD
د.ك0.00000085705
1 Gui Inu(GUI) - ILS
0.0000095821
1 Gui Inu(GUI) - AOA
Kz0.0025756179
1 Gui Inu(GUI) - BHD
.د.ب0.00000105656
1 Gui Inu(GUI) - BMD
$0.00000281
1 Gui Inu(GUI) - DKK
kr0.0000180683
1 Gui Inu(GUI) - HNL
L0.0000738749
1 Gui Inu(GUI) - MUR
0.0001285013
1 Gui Inu(GUI) - NAD
$0.0000496527
1 Gui Inu(GUI) - NOK
kr0.0000286058
1 Gui Inu(GUI) - NZD
$0.0000048051
1 Gui Inu(GUI) - PAB
B/.0.00000281
1 Gui Inu(GUI) - PGK
K0.0000116334
1 Gui Inu(GUI) - QAR
ر.ق0.0000102284
1 Gui Inu(GUI) - RSD
дин.0.0002837257

Gui Inu-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Gui Inu toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Gui Inu-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Gui Inu”

Paljonko Gui Inu (GUI) on arvoltaan tänään?
GUI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00000281 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GUI-USD-parin nykyinen hinta?
GUI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00000281. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Gui Inu-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GUI markkina-arvo on $ 1.56M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GUI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GUI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 555.90B USD.
Mikä oli GUI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GUI saavutti ATH-hinnaksi 0.000579846469264794 USD.
Mikä oli GUI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GUI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00000289008761546 USD.
Mikä on GUI-rahakkeen treidausvolyymi?
GUI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 149.71K USD.
Nouseeko GUI tänä vuonna korkeammalle?
GUI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GUI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:06:28 (UTC+8)

Gui Inu (GUI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

GUI-USD-laskin

Summa

GUI
GUI
USD
USD

1 GUI = 0.00000281 USD

Treidaa GUI-rahaketta

GUIUSDT
$0.00000281
$0.00000281$0.00000281
+1.07%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu