Grand Base-logo

Grand Base – hinta (GRAND)

1GRAND - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.298
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Grand Base (GRAND) -hintakaavio
2025-08-22 04:06:05 (UTC+8)

Grand Base (GRAND) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.298
24 h:n matalin
$ 0.298
24 h:n korkein

$ 0.298
$ 0.298
--
--
0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Grand Base (GRAND) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.298. Viimeisen 24 tunnin aikana GRAND on vaihdellut alimmillaan $ 0.298 ja korkeimmillaan $ 0.298 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GRAND-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GRAND on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Grand Base (GRAND) -rahakkeen markkinatiedot

--
$ 0.00
$ 14.90M
--
50,000,000
BASE

Grand Base-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 0.00. GRAND-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 50000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 14.90M.

Grand Base (GRAND) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Grand Base-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ 00.00%
60 päivää$ 00.00%
90 päivää$ 00.00%
Grand Base-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään GRAND-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Grand Base 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ 0 (0.00%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Grand Base-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GRAND-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Grand Base-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ 0 (0.00%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Grand Base (GRAND)?

Tarkista Grand Base-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Grand Base (GRAND)

GRAND BASE is a decentralized market for spot synthetic RWAs designed to provide exposure to RWAs without holding the actual underlying asset.

Grand Base on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Grand Base-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista GRAND-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Grand Base-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Grand Base-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Grand Base-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Grand Base (GRAND) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Grand Base (GRAND) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Grand Base-rahakkeelle.

Tarkista Grand Base-rahakkeen hintaennuste nyt!

Grand Base (GRAND) -rahakkeen tokenomiikka

Grand Base (GRAND) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GRAND-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Grand Base (GRAND) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Grand Base:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Grand Base MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

GRAND paikallisiin valuuttoihin

1 Grand Base(GRAND) - VND
7,841.87
1 Grand Base(GRAND) - AUD
A$0.4619
1 Grand Base(GRAND) - GBP
0.22052
1 Grand Base(GRAND) - EUR
0.25628
1 Grand Base(GRAND) - USD
$0.298
1 Grand Base(GRAND) - MYR
RM1.25756
1 Grand Base(GRAND) - TRY
12.19714
1 Grand Base(GRAND) - JPY
¥44.104
1 Grand Base(GRAND) - ARS
ARS$391.58988
1 Grand Base(GRAND) - RUB
24.00986
1 Grand Base(GRAND) - INR
26.00944
1 Grand Base(GRAND) - IDR
Rp4,885.24512
1 Grand Base(GRAND) - KRW
417.36688
1 Grand Base(GRAND) - PHP
17.03666
1 Grand Base(GRAND) - EGP
￡E.14.45002
1 Grand Base(GRAND) - BRL
R$1.63006
1 Grand Base(GRAND) - CAD
C$0.41422
1 Grand Base(GRAND) - BDT
36.24276
1 Grand Base(GRAND) - NGN
457.75482
1 Grand Base(GRAND) - COP
$1,201.6105
1 Grand Base(GRAND) - ZAR
R.5.28354
1 Grand Base(GRAND) - UAH
12.27164
1 Grand Base(GRAND) - VES
Bs40.826
1 Grand Base(GRAND) - CLP
$289.06
1 Grand Base(GRAND) - PKR
Rs84.01216
1 Grand Base(GRAND) - KZT
160.12732
1 Grand Base(GRAND) - THB
฿9.73566
1 Grand Base(GRAND) - TWD
NT$9.089
1 Grand Base(GRAND) - AED
د.إ1.09366
1 Grand Base(GRAND) - CHF
Fr0.2384
1 Grand Base(GRAND) - HKD
HK$2.32738
1 Grand Base(GRAND) - AMD
֏114.0446
1 Grand Base(GRAND) - MAD
.د.م2.68498
1 Grand Base(GRAND) - MXN
$5.59048
1 Grand Base(GRAND) - SAR
ريال1.1175
1 Grand Base(GRAND) - PLN
1.09068
1 Grand Base(GRAND) - RON
лв1.2963
1 Grand Base(GRAND) - SEK
kr2.86676
1 Grand Base(GRAND) - BGN
лв0.50064
1 Grand Base(GRAND) - HUF
Ft101.77594
1 Grand Base(GRAND) - CZK
6.30866
1 Grand Base(GRAND) - KWD
د.ك0.09089
1 Grand Base(GRAND) - ILS
1.01618
1 Grand Base(GRAND) - AOA
Kz273.14382
1 Grand Base(GRAND) - BHD
.د.ب0.112048
1 Grand Base(GRAND) - BMD
$0.298
1 Grand Base(GRAND) - DKK
kr1.91614
1 Grand Base(GRAND) - HNL
L7.83442
1 Grand Base(GRAND) - MUR
13.62754
1 Grand Base(GRAND) - NAD
$5.26566
1 Grand Base(GRAND) - NOK
kr3.03364
1 Grand Base(GRAND) - NZD
$0.50958
1 Grand Base(GRAND) - PAB
B/.0.298
1 Grand Base(GRAND) - PGK
K1.23372
1 Grand Base(GRAND) - QAR
ر.ق1.08472
1 Grand Base(GRAND) - RSD
дин.30.08906

Grand Base-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Grand Base toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Grand Base-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Grand Base”

Paljonko Grand Base (GRAND) on arvoltaan tänään?
GRAND-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.298 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GRAND-USD-parin nykyinen hinta?
GRAND -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.298. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Grand Base-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GRAND markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GRAND-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GRAND-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli GRAND-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GRAND saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli GRAND-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GRAND-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on GRAND-rahakkeen treidausvolyymi?
GRAND-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 0.00 USD.
Nouseeko GRAND tänä vuonna korkeammalle?
GRAND saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GRAND-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 04:06:05 (UTC+8)

Grand Base (GRAND) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

GRAND-USD-laskin

Summa

GRAND
GRAND
USD
USD

1 GRAND = 0.298 USD

Treidaa GRAND-rahaketta

GRANDUSDT
$0.298
$0.298$0.298
0.00%

Liity MEXCiin tänään

