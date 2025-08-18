Lisätietoja INJ-rahakkeesta

Injective – hinta (INJ)

1INJ - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

-0.67%1D
Reaaliaikainen Injective (INJ) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:58:00 (UTC+8)

Injective (INJ) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

Injective (INJ) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 13.33. Viimeisen 24 tunnin aikana INJ on vaihdellut alimmillaan $ 13.29 ja korkeimmillaan $ 14.18 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. INJ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 52.74994573512556, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.65567454.

Lyhyen aikavälin tuloksissa INJ on muuttunut -0.53% viimeisen tunnin aikana, -0.67% 24 tunnin aikana ja -12.37% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Injective (INJ) -rahakkeen markkinatiedot

No.64

Injective-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.33B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 6.23M. INJ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 99.97M ja sen kokonaistarjonta on 100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.33B.

Injective (INJ) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Injective-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0897-0.67%
30 päivää$ -1.58-10.60%
60 päivää$ +4.13+44.89%
90 päivää$ -0.11-0.82%
Injective-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään INJ-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0897 (-0.67%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Injective 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -1.58 (-10.60%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Injective-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, INJ-rahakkeiden hinta muuttui $ +4.13 (+44.89%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Injective-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.11 (-0.82%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Injective (INJ)?

Tarkista Injective-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Injective (INJ)

Injective’s mission is to create a truly free and inclusive financial system through decentralization. With the fastest blockchain built for finance and plug-and-play Web3 modules, Injective’s ecosystem is reshaping a broken financial system with dApps that are highly interoperable, scalable and truly decentralized.

Injective on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Injective-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista INJ-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Injective-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Injective-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Injective-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Injective (INJ) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Injective (INJ) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Injective-rahakkeelle.

Tarkista Injective-rahakkeen hintaennuste nyt!

Injective (INJ) -rahakkeen tokenomiikka

Injective (INJ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää INJ-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Injective (INJ) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Injective:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Injective MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

INJ paikallisiin valuuttoihin

1 Injective(INJ) - VND
350,778.95
1 Injective(INJ) - AUD
A$20.6615
1 Injective(INJ) - GBP
9.8642
1 Injective(INJ) - EUR
11.4638
1 Injective(INJ) - USD
$13.33
1 Injective(INJ) - MYR
RM56.2526
1 Injective(INJ) - TRY
545.5969
1 Injective(INJ) - JPY
¥1,972.84
1 Injective(INJ) - ARS
ARS$17,516.4198
1 Injective(INJ) - RUB
1,073.9981
1 Injective(INJ) - INR
1,164.2422
1 Injective(INJ) - IDR
Rp218,524.5552
1 Injective(INJ) - KRW
18,695.5916
1 Injective(INJ) - PHP
762.3427
1 Injective(INJ) - EGP
￡E.646.3717
1 Injective(INJ) - BRL
R$73.0484
1 Injective(INJ) - CAD
C$18.5287
1 Injective(INJ) - BDT
1,621.1946
1 Injective(INJ) - NGN
20,476.0797
1 Injective(INJ) - COP
$53,749.8925
1 Injective(INJ) - ZAR
R.236.6075
1 Injective(INJ) - UAH
548.9294
1 Injective(INJ) - VES
Bs1,826.21
1 Injective(INJ) - CLP
$12,903.44
1 Injective(INJ) - PKR
Rs3,757.9936
1 Injective(INJ) - KZT
7,162.7422
1 Injective(INJ) - THB
฿435.4911
1 Injective(INJ) - TWD
NT$406.565
1 Injective(INJ) - AED
د.إ48.9211
1 Injective(INJ) - CHF
Fr10.664
1 Injective(INJ) - HKD
HK$104.1073
1 Injective(INJ) - AMD
֏5,101.391
1 Injective(INJ) - MAD
.د.م120.1033
1 Injective(INJ) - MXN
$250.0708
1 Injective(INJ) - SAR
ريال49.9875
1 Injective(INJ) - PLN
48.7878
1 Injective(INJ) - RON
лв57.9855
1 Injective(INJ) - SEK
kr128.1013
1 Injective(INJ) - BGN
лв22.3944
1 Injective(INJ) - HUF
Ft4,555.6608
1 Injective(INJ) - CZK
282.1961
1 Injective(INJ) - KWD
د.ك4.06565
1 Injective(INJ) - ILS
45.4553
1 Injective(INJ) - AOA
Kz12,218.1447
1 Injective(INJ) - BHD
.د.ب5.02541
1 Injective(INJ) - BMD
$13.33
1 Injective(INJ) - DKK
kr85.7119
1 Injective(INJ) - HNL
L350.4457
1 Injective(INJ) - MUR
609.5809
1 Injective(INJ) - NAD
$235.5411
1 Injective(INJ) - NOK
kr135.6994
1 Injective(INJ) - NZD
$22.7943
1 Injective(INJ) - PAB
B/.13.33
1 Injective(INJ) - PGK
K55.1862
1 Injective(INJ) - QAR
ر.ق48.5212
1 Injective(INJ) - RSD
дин.1,344.8637

Injective-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Injective toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Injective-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Injective”

Paljonko Injective (INJ) on arvoltaan tänään?
INJ-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 13.33 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on INJ-USD-parin nykyinen hinta?
INJ -USD-parin nykyinen hinta on $ 13.33. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Injective-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen INJ markkina-arvo on $ 1.33B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on INJ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
INJ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 99.97M USD.
Mikä oli INJ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
INJ saavutti ATH-hinnaksi 52.74994573512556 USD.
Mikä oli INJ-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
INJ-rahakkeen ATL-hinta oli 0.65567454 USD.
Mikä on INJ-rahakkeen treidausvolyymi?
INJ-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 6.23M USD.
Nouseeko INJ tänä vuonna korkeammalle?
INJ saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso INJ-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:58:00 (UTC+8)

Injective (INJ) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

